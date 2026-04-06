Savannah Guthrie: «Συνεχίζω να πιστεύω» - Το συγκινητικό μήνυμα της παρουσιάστριας ενώ η μητέρα της αγνοείται

Σε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα για το Πάσχα προχώρησε η παρουσιάστρια του «Today», Savannah Guthrie, την ώρα που η μητέρα της εξακολουθεί να αγνοείται.

Η 54χρονη παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας την Κυριακή του Πάσχα και λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στην εκπομπή που παρουσιάζει, αναφέρθηκε σε στιγμές που πρόσφατα, την οδήγησαν να αμφισβητήσει την πίστη της, λίγες μέρες αφότου η αναζήτηση της εξαφανισμένης μητέρας της ξεπέρασε τους δύο μήνες.

Η 84χρονη μητέρα της, υπενθυμίζετα ότι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τουσόν της Αριζόνα, στις 1 Φεβρουαρίου.

Η Savannah Guthrie ξεκίνησε το μήνυμα της με ευχές για «Καλό Πάσχα», πριν παραδεχτεί ότι, παρά την χαρά και ελπίδα αυτής της γιορτής, η πρόσφατη «περίοδος δοκιμασίας» την έκανε να αμφισβητήσει την πίστη της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Savannah Guthrie: Οι δύο κρίσιμες ημερομηνίες στις οποίες έχουν επικεντρωθεί οι ερευνητές για την απαγωγή της μητέρας της

«Στιγμές βαθιάς απογοήτευσης από τον Θεό» - Το μήνυμα της παρουσιάστριας για το Πάσχα

«Γιορτάζουμε σήμερα την υπόσχεση μιας νέας ζωής που δεν τελειώνει με τον θάνατο. Αλλά εδώ που στέκομαι σήμερα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν στιγμές που αυτή η υπόσχεση φαίνεται μακρινή και αδύνατη», είπε, προσθέτοντας ότι αυτές οι «στιγμές βαθιάς απογοήτευσης από τον Θεό» και η αίσθηση της πλήρους εγκατάλειψης είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς θα βιώσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι δοκιμασίες της την οδήγησαν να αμφισβητήσει τη διδασκαλία ότι ο Ιησούς «βίωσε κάθε ανθρώπινο συναίσθημα». Στις πιο σκοτεινές στιγμές της, είπε, ένιωσε ότι υπήρχε ένα τραύμα που ούτε ο Ιησούς είχε βιώσει, η αγωνία της αβεβαιότητας, της σύγχυσης και της έλλειψης απαντήσεων.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτές οι στιγμές αμφιβολίας και «πάλης με τον Θεό» οδηγούν σε μια αποκάλυψη, που εκείνη βίωσε μέσα από το «σκοτάδι του πνεύματός της». Αναφέρθηκε επίσης στη μνήμη του τάφου και τις τρεις μέρες που πέρασε εκεί ο Ιησούς, υπογραμμίζοντας ότι η σκιά του πόνου κάνει το φως του Πάσχα τόσο συγκλονιστικά όμορφο.

«Κλείνω τα μάτια μου σήμερα και νιώθω το φως του ήλιου. Βλέπω μια φωτεινή εικόνα της ημέρας που ο ουρανός και η γη θα γίνουν ένα. Γιορτάζουμε σήμερα και εγώ γιορτάζω επίσης. Πάντα πιστεύω. Καλό Πάσχα!», κατέληξε.

Σημειώνεται πως η οικογένεια προσφέρει αμοιβή έως και 1 εκατ. δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία για την 84χρονη, ενώ το FBI παραμένει ενεργό με αμοιβή 100.000 δολαρίων, ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι.

Με πληροφορίες από PEOPLE

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Savannah Guthrie: Οι Αρχές πιθανόν γνωρίζουν το κίνητρο του απαγωγέα της μητέρας της παρουσιάστριας



