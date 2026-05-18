ΗΠΑ: Χιλιάδες στην Ουάσινγκτον σε εκδήλωση προσευχής για τη «χριστιανική Αμερική»

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο National Mall στην Ουάσινγκτον για πολυήμερη θρησκευτική συγκέντρωση με τίτλο «One Nation Under God», η οποία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Λευκού Οίκου και τη συμμετοχή στελεχών των Ρεπουμπλικανών και γνωστών προσωπικοτήτων του ευαγγελικού κινήματος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Μνημείο της Ουάσινγκτον και είχε έντονο χριστιανικό χαρακτήρα, με θρησκευτική μουσική, προσευχές και ομιλίες ευαγγελικών ιεροκηρύκων. Στη σκηνή είχαν τοποθετηθεί μεγάλες κολόνες, βιτρό και χριστιανικοί σταυροί, ενώ προβάλλονταν εικόνες των ιδρυτών των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Αμερική δεν έχει τελειώσει με τον Θεό και ο Θεός δεν έχει τελειώσει με την Αμερική», δήλωσε ο πάστορας Σάμιουελ Ροντρίγκεζ.

Αντιδράσεις για τον διαχωρισμό θρησκείας και κράτους

Η διοργάνωση προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις που υποστηρίζουν τον αυστηρό διαχωρισμό κράτους και θρησκείας στις ΗΠΑ, οι οποίες κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο ότι θολώνει τα όρια ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική δραστηριότητα.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν η Πόλα Γουάιτ-Κέιν του γραφείου θρησκευτικών υποθέσεων του Λευκού Οίκου, ο ευαγγελιστής Φράνκλιν Γκράχαμ, αλλά και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό όταν ρώτησε: «Πιστεύετε στον Ιησού;».

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προέρχονταν από τον χώρο των συντηρητικών χριστιανικών οργανώσεων, με μοναδική εξαίρεση τον ορθόδοξο ραβίνο Μέιρ Σολοβέιτσικ.

Οι διοργανωτές πρόβαλαν επίσης βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαβάζει απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη, το οποίο είχε μαγνητοσκοπηθεί για προηγούμενη θρησκευτική εκδήλωση με τίτλο «America Reads the Bible».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από το Β΄ Βιβλίο των Χρονικών χρησιμοποιείται συχνά από κύκλους που υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν ως χριστιανικό έθνος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε στον Τζορτζ Ουάσινγκτον και στον θρύλο που θέλει τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να προσεύχεται αδιάκοπα την περίοδο που τα αμερικανικά στρατεύματα αντιμετώπιζαν λιμό κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας.

«Ας προσευχηθούμε όπως εκείνος. Ας προσευχηθούμε αδιάκοπα. Ας προσευχηθούμε για το έθνος μας γονατιστοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να επιτεθεί σε αυτό που οι Ρεπουμπλικανοί περιγράφουν ως προσπάθεια «αναθεώρησης» της αμερικανικής ιστορίας και των εθνικών συμβόλων.

«Τα τελευταία χρόνια είδαμε σκοτεινές ιδεολογίες να σπέρνουν σύγχυση και διχασμό στον λαό μας», δήλωσε. «Παρακολουθήσαμε επιθέσεις εναντίον της ιστορίας μας, των ηρώων μας και της ηθικής και πνευματικής ταυτότητας αυτού του μεγάλου έθνους».

Ο Τζόνσον υποστήριξε ακόμη ότι ορισμένοι κύκλοι παρουσιάζουν την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αποκλειστικά μέσα από «το πρίσμα της καταπίεσης, της υποκρισίας και της αποτυχίας».

ΗΠΑ: 15.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον

«Πατέρα, το απορρίπτουμε αυτό», είπε απευθυνόμενος στο κοινό. «Το αποκηρύσσουμε στο όνομά σου».

Σύμφωνα με την Washington Post, οι διοργανωτές ανέμεναν περίπου 15.000 συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Παράλληλα, προοδευτικές και διαθρησκευτικές οργανώσεις πραγματοποίησαν αντισυγκεντρώσεις και δράσεις διαμαρτυρίας στην Ουάσινγκτον.

Μεταξύ αυτών ήταν το Freedom From Religion Foundation, που υποστηρίζει τον αυστηρό διαχωρισμό κράτους και θρησκείας, καθώς και η χριστιανική οργάνωση Faithful America. Οι δύο οργανώσεις τοποθέτησαν κοντά στο National Mall φουσκωτό άγαλμα που παρέπεμπε στον Ντόναλντ Τραμπ ως «χρυσό μόσχο», σε αναφορά στη βιβλική ιστορία περί ειδωλολατρίας.

Λίγες ημέρες πριν από τη συγκέντρωση, η οργάνωση Interfaith Alliance είχε προβάλει συνθήματα διαμαρτυρίας στους εξωτερικούς τοίχους της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουάσινγκτον.

«Δημοκρατία, όχι θεοκρατία», ανέφερε ένα από τα μηνύματα, ενώ άλλο υποστήριζε ότι «ο διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας είναι καλός και για τα δύο».

Οι επικριτές της εκδήλωσης υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ενισχύουν τη σύνδεση της πολιτικής εξουσίας με συγκεκριμένες θρησκευτικές ομάδες, σε μια περίοδο όπου η θρησκευτική ταυτότητα αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στον αμερικανικό πολιτικό διάλογο.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται σταδιακά λιγότερο θρησκευόμενες. Σύμφωνα με το Pew Research Center, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Αμερικανούς δηλώνουν άθεοι, αγνωστικιστές ή ότι δεν ανήκουν σε κάποια θρησκεία.

Με πληροφορίες από Guardian