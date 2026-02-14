ΔΙΕΘΝΗ
Savannah Guthrie: Το DNA που βρέθηκε στο σπίτι της μητέρας της δεν ανήκει σε εκείνη

Στα 100.000 δολάρια η αμοιβή που δίνει το FBI για πληροφορίες σχετικές με την απαγωγή της 84χρονης

Φωτ. ο άνδρας που καταγράφηκε έξω από το σπίτι της μητέρας της την ημέρα που εξαφανίστηκε / Guardian
Το DNA που βρέθηκε στο σπίτι της μητέρας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie, δεν ανήκει στην 84χρονη.

Οι Αρχές της Αριζόνα επιβεβαίωσαν ότι το DNA που συλλέχθηκε από το σπίτι της μητέρας της παρουσιάστριας, δεν ανήκει ούτε στην ίδια ούτε σε κοντινούς της συγγενείς, με τους ερευνητές να εργάζονται για να προσδιορίσουν σε ποιον ανήκει.

Μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει επίσης γνωστό σε ποιο σημείο του ακινήτου εντοπίστηκε το δείγμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν βρεθεί και «πολλά γάντια», με τα πιο κοντινά να εντοπίζονται περίπου δύο μίλια από το σπίτι της 84χρονης. Η αστυνομία ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι πληροφορίες για γάντι που βρέθηκε μέσα στην κατοικία ή στην αυλή, είναι ανακριβείς.

Όλα τα στοιχεία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση και οι ερευνητές δεν αποκλείουν κανένα άτομο ή ενδεχόμενο. Η 84χρονη μητέρα της παρουσιάστριας του Today Show, εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου στο σπίτι της, ενώ η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της γύρω στο μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε πως βρέθηκε αίμα στην εξωτερική βεράντα του σπιτιού που αντιστοιχεί στο DNA της, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί η ίδια.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, φέρονται να έχουν σταλεί σημειώματα λύτρων σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ερευνώνται από το FBI. Το γραφείο του FBI στη συνέχεια, δημοσίευσε βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που δείχνει έναν άνδρα με μάσκα και οπλισμό να πειράζει κάμερα στην μπροστινή πόρτα της, την ημέρα της απαγωγής της. 

Το FBI προσφέρει πλέον αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στην 84χρονη, ή στη σύλληψη των υπεύθυνων.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την αστυνομία και τις ομοσπονδιακές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για κάθε πιθανή ένδειξη που θα οδηγήσει σε απαντήσεις για την εξαφάνιση της.

Με πληροφορίες από PEOPLE

