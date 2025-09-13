Σάρον Όζμπορν: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Όζι - «Ακόμα δυσκολεύομαι»

Με μια ανάρτηση στα social, έστειλε το πρώτο της μήνυμα μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν, η Σάρον.

Η 72χρονη Σάρον Όζμπορν εμφανίστηκε πριν λίγες ημέρες σε βίντεο που ανήρτησε η κόρη της Κέλι, στον προσωπικό της λογαριασμό στα socal media ενώ χθες έκανε και η ίδια μια σχετική ανάρτηση.

Η Σάρον Όζμπορν διακρίνεται καταβεβλημένη και αδυνατισμένη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε πάρκο αρπακτικών πτηνών.

«Σήμερα γνώρισα στη μαμά μου την ιερακοτροφία και της άρεσε πολύ. Ευχαριστώ @gerardsulter που έφερες χαμόγελο και στο πρόσωπο της μαμάς μου» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, η κόρη της.

Από την πλευρά της, η Σάρον Όζμπορν αναφέρει στη δική της δημοσίευση:

«Ακόμα δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την απεριόριστη αγάπη και υποστήριξη που έχετε δείξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σχόλια, οι αναρτήσεις και οι ευχαριστίες σας μου έχουν προσφέρει περισσότερη παρηγοριά από όσο νομίζετε. Τίποτα από αυτά δεν έχει περάσει απαρατήρητο, στην πραγματικότητα, με έχει συντροφεύσει πολλές νύχτες.

Αν και ακόμα προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, ήθελα να μιλήσω για μερικά υπέροχα πλάσματα με τα οποία είχα την ευκαιρία να περάσω ένα απόγευμα. Η σύνδεση που δημιουργείται με αυτά τα δυνατά πουλιά βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση. Θα επιλέξουν να κάθονται πάνω σας μόνο αν νιώσουν ότι είστε ασφαλείς και δεν τα φοβάστε. Είναι ένας δεσμός που γνωρίζω πολύ καλά και η εμπειρία ήταν μαγική.

Σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ βαθιά για την απόκοσμη αγάπη που συνεχίζετε να μου στέλνετε».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σάρον Όζμπορν: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο του Όζι

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ozzy Osbourne: H σκληρή απάντηση του γιου του στις προσβολές του Rοger Waters