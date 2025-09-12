Σάρον Όζμπορν: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο του Όζι

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν, η Σάρον πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της.

Η Σάρον Όζμπορν τελευταία φορά εθεάθη στην κηδεία του θρυλικού μουσικού, εμφανώς συντετριμμένη για την απώλειά της.

Τις επόμενες ημέρες μάλιστα, πηγές από το περιβάλλον της είχαν δηλώσει πως βρίσκεται σε βαθύ πένθος και προσπαθούσε να διαχειριστεί την απουσία του.

Η 72χρονη ωστόσο, εμφανίστηκε πριν λίγες ημέρες σε βίντεο που ανήρτησε η κόρη της Κέλι, στον προσωπικό της λογαριασμό στα socal media.

Εκεί, η Σάρον Όζμπορν διακρίνεται καταβεβλημένη και αδυνατισμένη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε πάρκο αρπακτικών πτηνών.



«Σήμερα γνώρισα στη μαμά μου την ιερακοτροφία και της άρεσε πολύ. Ευχαριστώ @gerardsulter που έφερες χαμόγελο και στο πρόσωπο της μαμάς μου», γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, η κόρη της.

