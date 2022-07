Μέλλον ή φαντασία; Ο ουρανοξύστης-καθρέπτης στη Σαουδική Αραβία -Μήκους 170 χλμ, τα πάντα σε απόσταση 5 λεπτών

Τα σχέδια για το φιλόδοξο αστικό της έργο «The Line» αποκάλυψε η Σαουδική Αραβία, δίνοντας μια γεύση από το όραμά της για το μέλλον.

Πρόκειται για μια φουτουριστική πόλη, που θα βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στην Ερυθρά θάλασσα.

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρουσίασε την αρχική ιδέα και το όραμα της πόλης που επαναπροσδιορίζει την έννοια της αστικής ανάπτυξης και το πώς θα πρέπει να είναι οι πόλεις του μέλλοντος.

Φωτ: NEOM

Τα σχέδια του The Line αποκαλύπτουν το όραμα για τις αστικές κοινότητες σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από δρόμους, αυτοκίνητα και εκπομπές ρύπων.

Το κτίριο πλάτους 200 μέτρων και μήκους 170 χιλιομέτρων, που λειτουργεί ως κάθετη πόλη, θα βρίσκεται 500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα εκτείνεται σε 34 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Φωτ: NEOM

Το The Line, καθρέπτης-ουρανοξύστης, θα λειτουργεί 100% με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των κατοίκων. Η φύση τίθεται, επίσης, σε πρώτο πλάνο. Το ιδανικό κλίμα όλο το χρόνο θα εξασφαλίσει ότι οι κάτοικοι μπορούν να απολαύσουν τη γύρω φύση.

