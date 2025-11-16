ΔΙΕΘΝΗ
Κίνα–Ιαπωνία: Νέα κλιμάκωση μετά την κινεζική περιπολία γύρω από διαφιλονικούμενα νησιά

Οι δηλώσεις της νέας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι για το ενδεχόμενο ιαπωνικής εμπλοκής σε μια πιθανή κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν έχουν κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχειίου
Η Κίνα πραγματοποίησε την Κυριακή περιπολία της ακτοφυλακής γύρω από τα αμφισβητούμενα νησιά Σενκάκου (Ντιαογιού για τους Κινέζους), λίγες ημέρες μετά τις σκληρές δηλώσεις της νέας Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι για το ενδεχόμενο ιαπωνικής εμπλοκής σε μια πιθανή κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν.

Το επεισόδιο προστίθεται σε μια διπλωματική αντιπαράθεση που κλιμακώνεται ταχύτατα.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα εντείνουν την πίεση, προειδοποιώντας ότι το Πεκίνο έχει έτοιμα «ουσιαστικά αντίμετρα». Η ρητορική αυτή άρχισε μετά τις δηλώσεις της Τακαΐτσι στις 7 Νοεμβρίου, όταν  έγινε η πρώτη εν ενεργεία Ιαπωνίδα πρωθυπουργός που περιέγραψε δημόσια ένα σενάριο όπου επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν θα μπορούσε να θεωρηθεί «υπαρξιακή απειλή» για την Ιαπωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για στρατιωτική αντίδραση.

Το Πεκίνο ζήτησε να ανακαλέσει, κάτι που η ίδια έχει αρνηθεί να κάνει, υποστηρίζοντας ότι δεν αλλάζει την επίσημη ιαπωνική πολιτική, αν και αναγνώρισε ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει τη δήλωση.

 

Κίνα - Ιαπωνία: Ο διπλωματικός τόνος σκληραίνει

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν ο Κινέζος γενικός πρόξενος στην Οσάκα δημοσίευσε (και στη συνέχεια διέγραψε) μήνυμα στο Χ, προειδοποιώντας ότι «αν κάποιος παρέμβει εκεί που δεν τον κάλεσαν, θα τον “κόψουμε” χωρίς δεύτερη σκέψη».

Στην Ιαπωνία, μια ομάδα βουλευτών του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησε να κηρυχθεί «persona non grata», σε μια κίνηση που, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, θα μπορούσε να οδηγήσει την αντιπαράθεση σε νέα, επικίνδυνη φάση.

Την τελευταία εβδομάδα, οι δύο χώρες κάλεσαν τους πρέσβεις τους για επίσημες διαμαρτυρίες, ενώ η Κίνα απείλησε ακόμη και με «συντριπτική στρατιωτική ήττα» την Ιαπωνία σε περίπτωση εμπλοκής της στην Ταϊβάν.

Ανώτερο μέλος της ιαπωνικής Βουλής προειδοποίησε ότι, αν η ένταση συνεχιστεί, τα δύο κράτη μπορεί να εξετάσουν οικονομικά αντίμετρα. «Κανείς δεν το επιθυμεί, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Διπλωμάτες στο Τόκιο αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής τρόπος αποκλιμάκωσης, σε μια ανησυχητική διαπίστωση, δεδομένου ότι η ένταση ξέσπασε μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση Τάκαϊτσι–Σι στη Σεούλ, όπου είχαν συμφωνήσει να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση.

Μια πρόωρη δοκιμασία για την Τακαΐτσι

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Τόκιο θεωρούν ότι η αντιπαράθεση αποτελεί μια άμεση δοκιμασία για τη νέα πρωθυπουργό, την οποία η Κίνα ήδη αντιμετωπίζει με επιφύλαξη λόγω της στενής ιδεολογικής της συγγένειας με τον Σίνζο Άμπε. Ο Άμπε, κατά τη διάρκεια της θητείας του, είχε υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στο Πεκίνο, κάτι που εξακολουθεί να επηρεάζει την εικόνα της Ιαπωνίας στην Κίνα.

Η κινεζική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι η περιπολία της Κυριακής είχε στόχο την «προστασία δικαιωμάτων» στην περιοχή γύρω από τα νησιά, τα οποία η Ιαπωνία ελέγχει αλλά το Πεκίνο διεκδικεί. Τα Σενκάκου αποτελούν επί δεκαετίες μια από τις πιο εκρηκτικές εστίες της Σινοϊαπωνικής διπλωματίας.

Λίγο νωρίτερα, το κινεζικό ΥΠΕΞ είχε εκδώσει ασυνήθιστη ταξιδιωτική προειδοποίηση, ζητώντας από τους πολίτες του να αποφεύγουν την Ιαπωνία λόγω του «επιδεινούμενου κλίματος ασφαλείας» και της «αύξησης περιστατικών εις βάρος Κινέζων επισκεπτών».

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν η προειδοποίηση έχει επηρεάσει τον τουρισμό, με τους Κινέζους να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες ξένων επισκεπτών στην Ιαπωνία.

Με πληροφορίες από Financial Times

