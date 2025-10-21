Σαναέ Τακαΐτσι: Πότε ορκίζεται πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Η πρώτη γυναίκα στη χώρα για αυτό το αξίωμα

Η Σαναέ Τακαΐτσι, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε σήμερα την ψήφο της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ορκωμοσία της αργότερα σήμερα ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό της βουλής.

Αναμένεται ότι θα εγκριθεί και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή και να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.

Σαναέ Τακαΐτσι: «Εισέρχεται στην Ιστορία»

Η Σαναέ Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα που τέθηκε επικεφαλής της κυβέρνησης στην Ιαπωνία, «εισέρχεται στην Ιστορία», χαιρέτισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ως πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, εισέρχεστε στην Ιστορία. Ανυπομονώ να έχω στενή συνεργασία μαζί σας για να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη μοναδική σύμπραξη ανάμεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία», δήλωσε μέσω του X.

Το Πεκίνο εξέφρασε από την πλευρά του, σήμερα την ελπίδα ότι «θα προωθηθούν» οι σχέσεις με το Τόκιο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Τακαΐτσι, η οποία ήταν στο παρελθόν πολύ επικριτική έναντι της Κίνας.

Η Κίνα «σημείωσε το αποτέλεσμα των εκλογών», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας πάντως πως πρόκειται για μια «εσωτερική υπόθεση της Ιαπωνίας».