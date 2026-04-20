Σάλτσμπουργκ: Τρόλεϊ έπεσε επάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες

Λεωφορείο εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ στο Σάλτσμπουργκ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δεκάδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις υγειονομικές αρχές της αυστριακής πόλης, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η ταυτότητά του. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τουλάχιστον πέντε φέρουν ελαφρά τραύματα.

Το Austria Presse Agentur (APA) μεταφέρει ότι συνολικά 25 έως 30 άτομα ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό, χωρίς, ωστόσο, να έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για επιβάτες του λεωφορείου ή πελάτες του καταστήματος.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα τρόλεϊ συγκρούστηκε με την πρόσοψη σούπερ μάρκετ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η πρόσοψη του κτιρίου έχει παραμορφωθεί, ενώ θραύσματα γυαλιού έχουν διασκορπιστεί στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα. Παράλληλα, σύμφωνα με το SALZBURG24, έχει ενεργοποιηθεί και ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πώς το τρόλεϊ κατέληξε να προσκρούσει στο κτίριο.

Nach dem tödlichen O-Bus-Unfall in Salzburg kam ein 55-jähriger Mann ums Leben - er war gerade beim Einkaufen, als der Bus in den Markt krachte. https://t.co/Vt92YkMj5w — heute.at (@Heute_at) April 20, 2026

Με πληροφορίες από Bild