Αυστρία: Οκτώ νεκροί λόγω χιονοστιβάδων - Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους σκιέρ

Μια χιονοστιβάδα στοίχισε τη ζωή σε τρεις Τσέχους σκιέρ στην Αυστρία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στις αυστριακές Άλπεις το Σάββατο σε οκτώ.

Οι χιονοστιβάδες στην περιοχή των Άλπεων έχουν προκαλέσει αρκετούς θανάτους από την περασμένη εβδομάδα, μετά τις έντονες χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις Τσέχοι ήταν μέρος μιας ομάδας επτά σκιέρ στο Μούρταλ, στην επαρχία Στυρία, όταν η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε και τους καταπλάκωσε.

«Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τα θύματα, αλλά παρά τις άμεσες προσπάθειες, οι τρεις εντοπίστηκαν νεκροί», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα το Σάββατο, στην περιοχή Πόνγκαου κοντά στο Σάλτσμπουργκ, μια άλλη χιονοστιβάδα παρέσυρε ομάδα επτά σκιέρ, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και αφήνοντας έναν σοβαρά τραυματία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους διασώστες.

«Παρά τις σαφείς και επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις, πολλές χιονοστιβάδες σημειώθηκαν και σήμερα, δυστυχώς με θανατηφόρα αποτελέσματα», δήλωσε ο Γκερχάρντ Κρέμσερ, επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης βουνών Πόνγκαου.

«Αυτή η τραγωδία δείχνει με δραματικό τρόπο τη σοβαρότητα της κατάστασης στις Άλπεις», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, μια χιονοστιβάδα σκότωσε έναν 13χρονο Τσέχο που έκανε σκι στο αυστριακό θέρετρο Μπάντ Γκάσταϊν. Την Κυριακή, ένας 58χρονος σκιέρ σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στο θέρετρο Βίρμπεργκ, στο Τιρόλο της δυτικής Αυστρίας.

Στη γειτονική Ελβετία, ένας Γερμανός σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν την Παρασκευή ενώ έκαναν cross-country σκι. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδες σε διάφορα θέρετρα των Άλπεων.

Η συνεχιζόμενη κακοκαιρία και οι έντονες χιονοπτώσεις κάνουν τις Άλπεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους σκιέρ, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Με πληροφορίες από Guardian

