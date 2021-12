Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία με βίντεο που δείχνει στελέχη της Ντάουνινγκ Στριτ να κάνουν πλάκα για χριστουγεννιάτικη γιορτή εκεί το 2020, εν μέσω lockdown, με τον Μπόρις Τζόνσον να είναι στο επίκεντρο των επικρίσεων.

Το βίντεο, που περιήλθε στην κατοχή του ITV News, δείχνει την Αλέγκρα Στράτον, τότε εκπρόσωπο Τύπου του Μπόρις Τζόνσον, να κάνει πρόβα τις απαντήσεις που θα έδινε σε μια συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου του 2020.

Κανείς δημοσιογράφος δεν είναι παρών, όμως στο βίντεο εμφανίζεται ο Εντ Όλντφιλντ, ειδικός σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουργού καθώς και ακόμη ένας συνεργάτης τους.

Η Στράτον κάνοντας πλάκα δηλώνει: «Το φανταστικό πάρτι ήταν μια επαγγελματική συνάντηση, δεν τηρούνταν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης».

Την εποχή εκείνη στο Λονδίνο ίσχυαν αυστηροί περιορισμοί λόγω της υγειονομικής κρίσης και απαγορεύονταν οι συναθροίσεις περισσότερων από δύο ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.

Στο βίντεο η Στράτον απαντά γελώντας σε ερωτήσεις συναδέλφων της που προσποιούνται τους δημοσιογράφους.

Ο Όλντφινλτ τη ρωτά σχετικά με τις αναφορές για ένα πάρτι που πραγματοποιήθηκε στη Ντάουνινγκ Στριτ «την Παρασκευή το βράδυ». Η Στράτον του απαντά: «Πήγα σπίτι μου» και μετά κάνει μια παύση.

«Ο πρωθυπουργός θα ενέκρινε τη διοργάνωση ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι;», συνεχίζει ο Όλντφιλντ, με τη Στράτον να τον ρωτά: «ποια είναι η απάντηση;».

Ένας άλλος σύμβουλος του Τζόνσον ακούγεται να λέει: «Δεν ήταν πάρτι, ήπιαμε κρασί και φάγαμε τυρί», κάνοντας τη Στράτον να γελάσει και να αναρωτηθεί «το κρασί και το τυρί επιτρέπονται;».

Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε στο βίντεο τονίζοντας ότι «δεν πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή. Οι κανόνες για την covid-19 ακολουθούνται πάντα».

Πηγή που έχει μιλήσει στο BBC επιβεβαίωσε ωστόσο ότι όντως πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 18 Δεκεμβρίου 2020, παρουσία «αρκετών δεκάδων» ανθρώπων.

Ο επικεφαλής των Εργατικών Κιρ Στάρμερ επέκρινε τη βρετανική κυβέρνηση για την «ντροπιαστική» της συμπεριφορά.

«Οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα τηρούσαν τους κανόνες ακόμη και όταν ήταν αναγκασμένοι να είναι μακριά από τους αγαπημένους τους. Έχουν το δικαίωμα να αναμένουν ότι η κυβέρνηση πράττει το ίδιο. Το να ψεύδεται και να γελά κανείς με αυτά τα ψέματα είναι επονείδιστο», τόνισε.

Ο Ίαν Μπλάκφορντ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του σκωτσέζικου κόμματος SNP, εκτίμησε ότι ο Τζόνσον δεν είναι πλέον άξιος εμπιστοσύνης και θα πρέπει να «αποχωρήσει αμέσως από τη θέση του».

«Η κυβέρνηση παραβιάζει τους ίδιους της τους κανόνες για την covid-19 και στη συνέχεια κάνει πλάκα σε βίντεο για το θέμα», σχολίασε ο Μπλάκφορντ στο τηλεοπτικό δίκτυο STV News.

«Πραγματικά είναι απαράδεκτο και πρέπει να πω, δυστυχώς, ότι με βάση αυτή τη συμπεριφορά (…) πρέπει να αποχωρήσει και πρέπει να αποχωρήσει τώρα», υπογράμμισε.

Η κυβέρνηση πρέπει «να απαντήσει σε σοβαρά ερωτήματα. Και γρήγορα», έγραψε στο Twitter ο βουλευτής των Συντηρητικών Ρότζερ Γκέιλ.

The No.10 party has all the hallmarks of another ‘Barnard Castle’ moment. No.10 clearly has some serious questions to answer. Fast.