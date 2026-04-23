Ryanair: Η σημαντική αλλαγή στη διαδικασία του check-in

Η Ryanair θα κλείνει τα γκισέ για το check-in στα αεροδρόμια 20 λεπτά νωρίτερα, προκειμένου οι επιβάτες να μην χάνουν τις πτήσεις τους, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, εν μέσω ανησυχίας για τις ουρές στα σύνορα στην Ευρώπη.

Με τον νέο κανονισμό θα απαιτείται από όλους τους επιβάτες που παραδίδουν αποσκευές ή κάνουν check-in στο αεροδρόμιο να το έχουν ολοκληρώσει μία ώρα πριν την αναχώρηση, αντί για την τρέχουσα προθεσμία των 40 λεπτών.

Η Ryanair δήλωσε ότι η αλλαγή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο, θα δώσει περισσότερο χρόνο στους επιβάτες να περάσουν τον έλεγχο ασφαλείας και διαβατηρίων και θα μειώσει τον αριθμό όσων χάνουν τις πτήσεις τους λόγω καθυστερήσεων στις ουρές.

Παρότι η κίνηση αυτή δεν προκλήθηκε από την εισαγωγή του συστήματος εισόδου–εξόδου της Ευρώπης (EES), που απαιτεί από τους περισσότερους μη πολίτες της ΕΕ να παρέχουν βιομετρικά δεδομένα στα σύνορα, η εταιρεία ανέφερε ότι το σύστημα έχει συμβάλει στην αύξηση των ουρών στα διαβατήρια.

Σε ορισμένα αεροδρόμια έχουν αναφερθεί αναμονές αρκετών ωρών κατά τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος από τον Οκτώβριο.

Η Ryanair δήλωσε ότι οι περισσότεροι επιβάτες δεν θα επηρεαστούν από την αλλαγή στο check-in, καθώς περίπου το 80% ολοκληρώνει τις διαδικασίες online και πηγαίνει απευθείας στην πύλη αναχώρησης. Μόνο περίπου το 20% παραδίδει αποσκευές στο αεροδρόμιο, ενώ οι περισσότεροι ταξιδεύουν μόνο με χειραποσκευή ή χωρίς αποσκευές.

Η εταιρεία ανέφερε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει εγκαταστήσει αυτόματα μηχανήματα παράδοσης αποσκευών (self-service bag-drop) σε πάνω από το 95% των αεροδρομίων της. Ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε ότι αυτό θα σημαίνει «πιο γρήγορη παράδοση αποσκευών, λιγότερες ουρές στα γκισέ και ακόμη πιο ακριβή δρομολόγια για το 20% των πελατών που εξακολουθούν να θέλουν να παραδίδουν αποσκευές».

Η ιρλανδική εταιρεία, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη σε αριθμό επιβατών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών στους κανονισμούς αποσκευών, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για τις χειραποσκευές. Είναι γνωστή για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων μεγέθους αποσκευών, επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Παρότι πολλές από αυτές τις αλλαγές αρχικά προκαλούν αντιδράσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michael O’Leary, έχει δηλώσει ότι δεν απολογείται και έχει υποστηρίξει ότι το ταξιδιωτικό κοινό θα πρέπει να είναι ευγνώμον για την ενθάρρυνση να ταξιδεύει με μικρές αποσκευές.

Με πληροφορίες από Guardian

