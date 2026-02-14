Ρούμπιο στο Μόναχο: Οι ΗΠΑ «θα κινηθούν μόνοι τους» αν η Ευρώπη δεν αλλάξει πορεία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη διατλαντική σχέση. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει από τις ευρωπαϊκές χώρες να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά τους και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η διατλαντική συνεργασία.

Στην ομιλία του το Σάββατο, ο Ρούμπιο μίλησε για κοινή ιστορία και «αλληλένδετη» μοίρα Ευρώπης και ΗΠΑ, λέγοντας ότι η Αμερική είναι «παιδί» της Ευρώπης. Το ακροατήριο αντέδρασε θετικά σε αυτό το σκέλος, με χειροκρότημα σε δύο σημεία, σε αντίθεση με την παγωμένη υποδοχή που είχε δεχθεί στην ίδια διοργάνωση, πριν από έναν χρόνο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Το μήνυμα του Ρούμπιο όμως παρέμεινε αυστηρό. Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν μόνες τους, αν χρειαστεί, εφόσον η Ευρώπη δεν αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο στην ασφάλειά της και δεν ευθυγραμμιστεί με τις αξίες που, όπως είπε, θεωρεί κρίσιμες η Ουάσιγκτον. «Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μην μπει στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας ισχύ», είπε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να λειτουργήσουν ως «ευγενικοί και τακτικοί διαχειριστές» μιας σταδιακής παρακμής της Δύσης, αλλά επιδιώκουν, όπως ανέφερε, να «αναζωογονήσουν» μια παλιά φιλία.

Οι θέσεις αυτές εντάσσονται στη σταθερή πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ, για αύξηση των αμυντικών δαπανών και περιορισμό της εξάρτησης από τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίζονται ολοένα πιο ανήσυχοι για την κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής, μετά τις απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών και τις επιθετικές βλέψεις του για τη Γροιλανδία.

Μόναχο: Εμφανής η σκιά της περυσινής ομιλίας Βανς

Η σκιά της περυσινής ομιλίας Βανς στο Μόναχο ήταν εμφανής. Τότε είχε πει σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά τους προέρχεται «από μέσα» και όχι από την Κίνα και τη Ρωσία, σε μία τοποθέτηση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Την Παρασκευή, πριν από την ομιλία Ρούμπιο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε για ρήγμα στις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, λέγοντας ότι ο ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αμφισβητηθεί και ίσως έχει χαθεί οριστικά. Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, είχε προϊδεάσει ήδη από την αναχώρησή του για το Μόναχο ότι «ο παλιός κόσμος έχει φύγει» και ότι η διεθνής πολιτική μπαίνει σε νέα εποχή.

Στην ομιλία του, επιχείρησε να «μαλακώσει» τον τόνο χωρίς να αλλάξει το βασικό μήνυμα. Παραδέχθηκε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να είναι «άμεσες και επείγουσες» στις παραινέσεις τους, αλλά τόνισε ότι η προτίμησή τους είναι να κινηθούν μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους. «Είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να το κάνουμε μόνοι μας, αλλά προτιμούμε και ελπίζουμε να το κάνουμε μαζί σας», είπε, προσθέτοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ανήκουν μαζί».

Με πληροφορίες από CNN