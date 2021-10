Ο Ρουμάνος δισεκατομμυριούχος Νταν Πετρέσκου, η σύζυγός του και ο γιος του είναι μεταξύ των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας χθες κοντά στο Μιλάνο, μετά τη συντριβή αεροσκάφους.

Συνολικά από την συντριβή πέθαναν οκτώ άτομα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Νταν Πετρέσκου, 68 ετών αναφέρεται στα τοπικά Μέσα της Ρουμανίας ως ο πιο πλούσιος στη χώρα του με την περιουσία του να εκτιμάται στο 1 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος χειριζόταν το μονοκινητήριο Pilatus PC-12, όταν αυτό έπιασε φωτιά λίγο πριν συντριβεί σε ένα κτίριο, όπου στεγάζονται γραφεία, στο San Donato Milanese, μια πόλη νοτιοανατολικά του Μιλάνου, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου, περίπου στη 1 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αεροπορική υπηρεσία ANSV, η οποία ξεκίνησε έρευνα.

Το μαύρο κουτί έχει ανακτηθεί, ανέφερε η εφημερίδα Corriere della Sera.

Η 65χρονη σύζυγος του δισεκατομμυριούχου, ο γιος τους Νταν Στέφανο, 30 ετών και ένα παιδί ήταν επίσης μεταξύ των οκτώ ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Ο Πετρέσκου ήταν επικεφαλής μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας και κατείχε μια σειρά από υπεραγορές και εμπορικά κέντρα.

In #Milan Italy, a private plane flying between Milan & italian island #sardinia has crashed into an office building killing all 7 aboard! Being flown by 30yr old Dan Petrescu a #German citizen born in Romania, a property tycoon worth a 3 billion euros!@W0lverineupdate pic.twitter.com/EZoZe0Gowm