Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας μετά την αποκάλυψη ότι παραποίησε το βιογραφικό του

Σε πολιτικό σεισμό εξελίχθηκε η αποκάλυψη ότι ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας, Ιονούτ Μοστεάνου, είχε συμπεριλάβει ανακριβή στοιχεία στο βιογραφικό του σχετικά με τις σπουδές του. Ο ίδιος παραδέχθηκε το λάθος και υπέβαλε την παραίτησή του το μεσημέρι της Παρασκευής, θέλοντας – όπως δήλωσε – να μην επηρεαστεί η λειτουργία της κυβέρνησης σε μια κρίσιμη περίοδο.

Η παραίτηση ήρθε λίγες ώρες μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Libertatea, που αποκάλυψε ότι ο Μοστεάνου είχε δηλώσει λανθασμένες πληροφορίες για το πανεπιστήμιο αποφοίτησής του και τις ημερομηνίες σπουδών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μοστεάνου επεσήμανε ότι «η Ρουμανία και η Ευρώπη βρίσκονται υπό ρωσική επίθεση» και πως δεν επιθυμεί η δημόσια συζήτηση γύρω από παλαιά λάθη του «να αποσπά τους ηγέτες της χώρας από τη δύσκολη αποστολή τους». Υπογράμμισε ότι η προστασία της εθνικής ασφάλειας πρέπει να παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα.

Η Ρουμανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συνορεύει με την Ουκρανία και τους τελευταίους μήνες έχει καταγράψει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, ενώ έχει βρεθεί αντιμέτωπη και με νάρκες που παρασύρθηκαν στα χωρικά της ύδατα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μοστεάνου είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της νέας φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης που σχηματίστηκε μετά τη δεύτερη –και τελικά επιτυχή– προεδρική εκλογική διαδικασία, καθώς ο πρώτος γύρος είχε ακυρωθεί τον Δεκέμβριο λόγω υπόπτων ενδείξεων για ρωσική ανάμειξη.

Ο πρωθυπουργός Ιλίε Μπολόγιαν ευχαρίστησε τον παραιτηθέντα υπουργό για την προσφορά του και όρισε προσωρινά τον υπουργό Οικονομίας, Ράντου Μιρούτα, ως υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας μέχρι τον ορισμό νέου επικεφαλής του υπουργείου.