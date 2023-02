Ρώσος πρώην αξιωματικός παραδέχεται: «Τα στρατεύματά μας βασάνισαν Ουκρανούς»

Ισχυρισμούς για βάναυσες ανακρίσεις, όπου Ουκρανοί άνδρες πυροβολούνταν και απειλούνταν με βιασμό, έκανε Ρώσος πρώην στρατιωτικός στο BBC.

Ο Konstantin Yefremov, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματικός που μίλησε ανοιχτά, δήλωσε στο BBC σε αποκλειστική συνέντευξη ότι η Ρωσία τον βλέπει πλέον ως προδότη και αποστάτη.

Σε μια τοποθεσία στη νότια Ουκρανία, κατήγγειλε ότι «οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια, συνεχίστηκαν για περίπου μια εβδομάδα». «Κάθε μέρα, τη νύχτα, μερικές φορές δύο φορές την ημέρα» σημειώνει.

Ο Yefremov υποστήριξε ότι προσπάθησε να παραιτηθεί από τον στρατό πολλές φορές, αλλά κατέληξε να απολυθεί επειδή αρνήθηκε να επιστρέψει στην Ουκρανία. Τώρα έχει διαφύγει από τη Ρωσία.

Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και στρατιωτικά έγγραφα που παρείχε ο Yefremov, το BBC επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στην Ουκρανία στις αρχές του πολέμου στην περιοχή της Ζαπορίζια και στην Μελιτόπολη.

Η ομάδα του Konstantin Yefremov μετακινήθηκε για να φυλάξει αυτό που περιγράφει ως «στρατηγείο διοικητικής μέριμνας» τον Απρίλιο στην πόλη Μπίλμακ, βορειοανατολικά της Μελιτόπολης. Εκεί, ισχυρίζεται ότι έγινε μάρτυρας ανακρίσεων και κακομεταχείρισης Ουκρανών κρατουμένων.

Θυμάται μια μέρα κατά την οποία προσήγαγαν τρεις κρατούμενους. «Ένας από αυτούς παραδέχτηκε ότι ήταν ελεύθερος σκοπευτής. Όταν το άκουσε αυτό, ο Ρώσος συνταγματάρχης έχασε τα λογικά του. Τον χτύπησε, κατέβασε το παντελόνι του Ουκρανού και τον ρώτησε αν ήταν παντρεμένος."Ναι", απάντησε ο κρατούμενος. 'Τότε ας μου φέρει κάποιος μια σφουγγαρίστρα'», είπε ο συνταγματάρχης. «Θα σε μετατρέψουμε σε κορίτσι και θα στείλουμε στη γυναίκα σου το βίντεο» υποστήριξε.

