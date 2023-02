Ουκρανός υπ. Άμυνας: Η Ρωσία προετοιμάζει μια νέα μεγάλη επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια νέα μεγάλη επίθεση και προειδοποίησε ότι μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τις 24 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως την συγκεκριμένη ημερομηνία θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια μέρα στη Ρωσία εορτάζεται στο Στράτευμα η «Ημέρα για τον Υπερασπιστή της Πατρίδας».

«Η Μόσχα έχει συγκεντρώσει χιλιάδες στρατιώτες»

Ο Oleksii Reznikov δήλωσε ότι η Μόσχα έχει συγκεντρώσει χιλιάδες στρατιώτες και θα μπορούσε να «δοκιμάσει κάτι» για να σηματοδοτήσει την επέτειο της αρχικής εισβολής, σύμφωνα με το BBC. Ο ίδιος είπε ότι η Μόσχα είχε κινητοποιήσει περίπου 500.000 στρατιώτες για την πιθανή επίθεση.

Russia-Ukraine War: Ukraine's Defence Minister, Oleksiy Reznikov Says That Russia Has Mobilized Some 500,000 Troops For Their Potential Spring Offensive



Reznikov also said that the Russians may launch a second offensive on February 24.#shuttletvnews pic.twitter.com/RqtHLL8WWe — ShuttleTV (@shuttletvnews) February 2, 2023

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσε πρόσφατα ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιδιώξει να «αναλάβει μια αποφασιστική δράση» και να εξαπολύσει μια «μεγάλη επίθεση» στα ανατολικά.

Ουκρανία: Νεκροί από νέες επιθέσεις

Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν στην πόλη της περιοχής του Ντονέτσκ μετά από ρωσικό πύραυλο που έπληξε κτίριο κατοικιών, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι διασώστες ερευνούν στα συντρίμμια.

«Ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε τη ρωσική τρομοκρατία είναι να την νικήσουμε», έγραψε ο κ Βολοντομίρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επίθεση. «Με τανκς. Μαχητικά αεροσκάφη. Με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς» συμπλήρωσε.

Σίγουρος για τη νίκη ο Πούτιν

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνέκρινε την σημερινή μάχη κατά της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της με την νίκη της Ρωσίας κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια ομιλία του για την επέτειο των 80 χρόνων από την καθοριστική μάχη του Στάλινγκραντ.

Russian President Putin stated in his Anniversary for the Battle of Stalingrad Speech today that soon Russian Troops will once again be facing off with German Tanks rolling East but that this time Russia will meet them with much more than Armor. pic.twitter.com/Ml8akSKwzu — OSINTdefender (@sentdefender) February 2, 2023

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι σίγουρη ότι θα νικήσει στην Ουκρανία, όπως έγινε και πριν από 80 χρόνια.

Είπε επίσης ότι για μία ακόμη φορά η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με την Γερμανία, καθώς επέκρινε το Βερολίνο για την υπόσχεση του να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 για να υποστηρίξει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.