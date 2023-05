Ρωσικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε επίθεση με drones στη Μαύρη Θάλασσα

Tο ρωσικό πολεμικό πλοίο «Ivan Khurs» δέχτηκε επίθεση νωρίς το πρωί από drones στη Μαύρη Θάλασσα, αφού πέρασε από τα στενά του Βοσπόρου, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε συγκεκριμένα πως το πολεμικό πλοίο δέχτηκε επίθεση από τρία drones κοντά στις ακτές της Τουρκίας.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη καταστράφηκαν από πυρά προερχόμενα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό σημειώθηκε 140 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βοσπόρου. Το αναγνωριστικό πλοίο «Ivan Khurs» εκείνη την στιγμή «εκτελούσε καθήκοντα της διασφάλισης των αγωγών φυσικού αερίου TurkStream και Blue Stream στην οικονομική ζώνη της Τουρκίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο.

Οι αγωγοί TurkStream και BlueStream μεταφέρουν αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία, εν μέρει μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Κανένα σχόλιο δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής από το Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ακόμη πως η επίθεση αιτιολογεί την επέκταση αμυντικών μέτρων από τη Ρωσία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο εκρήξεις κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 που μετέφεραν αέριο από τη Ρωσία κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Γερμανία.

Η ρωσική δήλωση μετά το σημερινό περιστατικό πιθανόν να αυξήσει τις εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η Ρωσία συμφώνησε μόλις την περασμένη εβδομάδα, να παρατείνει μια συμφωνία που επιτρέπει στην Ουκρανία να εξάγει σιτηρά με ασφάλεια από τα λιμάνια της.

Ο TurkStream μεταφέρει αέριο από τη χερσόνησο Ταμάν της Ρωσίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας σε ένα σημείο δυτικά του Βοσπόρου. Από την άλλη πλευρά ο Blue Stream διασχίζει την ανατολική Μαύρη Θάλασσα από βορρά προς νότο, φθάνοντας στη στεριά περισσότερα από 700 χλμ. ανατολικά του Βοσπόρου.

