Μυστηριώδης θάνατος Ρώσου υπουργού - Είχε χαρακτηρίσει τη ρωσική εισβολή «φασιστική»

Ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών της Ρωσίας Pyotr Kucherenko πέθανε μήνες αφότου φέρεται ότι έκανε επικριτικά σχόλια για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο 46χρονος πολιτικός αρρώστησε σοβαρά κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κούβα προς τη Ρωσία, όπως ενημέρωσε το ίδιο το υπουργείο.

Η πτήση προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε περιοχή στα νότια της χώρας, αλλά οι γιατροί που εκλήθησαν δεν κατάφεραν να του σώσουν τη ζωή.

Η οικογένεια του Pyotr Kucherenko ανέφερε πως ο θάνατός του ενδέχεται να συνδέεται με καρδιακή πάθηση, αλλά αρνήθηκε να προχωρήσει σε περαιτέρω σχολιασμό μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται την Τετάρτη, σύμφωνα με το κρατικό μέσο Zvezda.

Ο Roman Super, βραβευμένος ανεξάρτητος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, προ διαστήματος είχε δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο συνομιλίας που φέρεται να είχε με τον αναπληρωτή υπουργό λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως ισχυρίστηκε, είχε μιλήσει μαζί του «λίγες μέρες» πριν αναγκαστεί να φύγει και ο ίδιος από τη Ρωσία.

Οι δυό τους, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, είχαν συζητήσει τα σχέδια του Super να φύγει από τη χώρα, ενώ ο Kucherenko φέρεται να του είπε ότι δεν μπορεί να κάνει το ίδιο γιατί έχουν κατασχέσει το διαβατήριό του.

«Είναι αδύνατο, κατάσχεσαν τα διαβατήριά μας. Και δεν υπάρχει κόσμος που θα ήταν ευτυχής να δει έναν αναπληρωτή Ρώσο υπουργό μετά από αυτή τη φασιστική εισβολή» φέρεται να είπε, ειδικότερα.

Σύμφωνα με τον Super, ο Kucherenko ισχυρίστηκε ότι έπαιρνε «αντικαταθλιπτικά και ηρεμιστικά, με τη χούφτα».

«Δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Δεν κοιμάμαι πολύ. Νιώθω απαίσια. Μας κρατούν ομήρους. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει κιχ» φέρεται να έλεγε, ακόμα.

