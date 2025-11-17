Ρωσικό drone χτύπησε τουρκικό τάνκερ στην Οδησσό - Μετέφερε έως 4.000 τόνους υγραερίου

Επεισόδιο με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) να χτυπά το τουρκικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου «Orinda», το οποίο ήταν αγκυροβολημένο και μετέφερε έως 4.000 τόνους LPG, σημειώθηκε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Ισμαηλίου, στην περιοχή της Οδησσού.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας της Τουρκίας, και τα 16 μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εγκαταλείψουν ασφαλείς το πλοίο, και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε μετά την επίθεση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τεράστιες φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από το δεξαμενόπλοιο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την επικινδυνότητα του φορτίου υγραερίου.

Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda drone saldırısına uğradı



Οδησσός: Εκκενώσεις στη Ρουμανία λόγω του κινδύνου

Στη γειτονική Ρουμανία, οι Αρχές της χώρας διέταξαν την άμεση απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή Πλαούρου, ακριβώς απέναντι από το Ισμαηλίο, στην άλλη πλευρά του Δούναβη. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο χωριό Τσατάλκιοϊ, σύμφωνα με το Newsweek. Η περιοχή ανήκει στην επαρχία Τούλτσεα, μέλος του ΝΑΤΟ, που συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το λιμάνι όπου σημειώθηκε το πλήγμα.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επιβεβαίωσε, όπως μετέδωσε το Reuters, ότι πλοίο που μετέφερε υγραέριο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε και την εκκένωση στη Ρουμανία, χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Δούναβη και στα ουκρανικά λιμάνια, την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζει να επηρεάζει και γειτονικές χώρες.