Αντιδράσεις προκαλεί για άλλη μία φορά σχόλιο του Έλον Μασκ για 19χρονη

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ξανά σχόλιο του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X, με το οποίο αναφέρθηκε στην υπόθεση της 19χρονης Αμερικανίδας Όντρεϊ Μόρις και την σύνδεσε με την εμφάνισή της.

Όπως έγινε γνωστό η 19χρονη αντιμετώπιζε τον κίνδυνο απέλασης από τη Δανία.

Το άκομψο σχόλιο του Μασκ

Όλα ξεκίνησαν από την ανάρτηση της Μόρις που έχει γεννηθεί στο Λος Άντζελες αλλά ζει στη Δανία με την οικογένειά της από την ηλικία των 9 ετών.

Σε αυτή ανέφερε ότι αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να απελαθεί. Ο Μασκ σχολίασε την ανάρτηση και πρότεινε ότι «οι καυτές γυναίκες επιπέδου 8 ή άνω θα πρέπει να εξαιρούνται».

8 or above level hotness should get an exemption 😂 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2025

Η ίδια, η οποία ζει στη Δανία από την ηλικία των εννέα ετών, χαρακτήρισε το σχόλιο του Μασκ «τρελό» και «αβάσταχτο».

Δήλωσε ότι θα προτιμούσε ο Μασκ να είχε αναδείξει τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα, αν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η δημοσιότητα ίσως τελικά να βοηθήσει την υπόθεσή της.

Οι χρήστες του X εμφανίστηκαν επίσης ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στον Μασκ.

Τελικά, οι δανικές αρχές χορήγησαν στη Μόρις άδεια παραμονής διάρκειας δέκα ετών.