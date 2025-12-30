Διαπληκτισμός σε μπλόκο της τροχαίας - Πολίτες φώναζαν όταν οδηγός βγήκε θετικός σε αλκοτέστ

Έντονη ήταν η αντίδραση πολιτών όταν σε μπλόκο της τροχαίας οδηγός βγήκε θετικός σε αλκοτέστ.

Μαζί με τον οδηγό, άτομα που ήταν στο σημείο άρχιζαν να φωνάζουν δυνατά προς τους αστυνομικούς.

«Είναι 24 το όριο και είμαι 27 και φταίω; Έχω πιει δύο ποτά μόνο» ανέφερε με εκνευρισμό ο οδηγός και η γυναίκα που ήταν εκεί φώναζε «ντροπή» ενώ ρωτούσε επίμονα τους αστυνομικούς εάν οι ίδιοι δεν έχουν πιεί ποτέ δύο ποτήρια κρασί.

«Είσαι ανήθικος, επικαλείσαι τον ηθικό σε μία χώρα που…» φώναζε από την πλευρά του άνδρας που ήταν μπροστά στο περιστατικό απευθυνόμενος σε έναν από τους αστυνομικούς.

