Το βρετανικό υπουργικό συμβούλιο κατηγορείται ότι συγκαλύπτει την βασιλική οικογένεια

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας κατηγορήθηκε ότι κάλυψε την βασιλική οικογένεια, αφού τα έγγραφα που αφορούσαν τα έξοδα ταξιδιού του πρώην Δούκα του Γιορκ, πρίγκιπα Άντριου, ως εμπορικού απεσταλμένου της χώρας δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα Εθνικά Αρχεία περιλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν τον θάνατο της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, και μια ταπεινωτική συγγνώμη από το γραφείο του Τζον Μέιτζορ, μετά από ένα επίσημο τηλεγράφημα για τα γενέθλια της Βασιλομήτωρ που απευθύνθηκε με «ακατάλληλο τρόπο».

Ωστόσο, τα έγγραφα, τα οποία διατέθηκαν εκ των προτέρων στα μέσα ενημέρωσης υπό καθεστώς εμπάργκο, περιλάμβαναν επίσης πρακτικά του 2004 και 2005 σχετικά με βασιλικές επισκέψεις. Αυτά αποσύρθηκαν στη συνέχεια, με το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου να επικαλείται «διοικητικό λάθος», καθώς δεν είχε ποτέ προγραμματιστεί η δημοσιοποίησή τους.

Η ελλιπής δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τη βασιλική οικογένεια

Τα πρακτικά, τα οποία είδαν οι δημοσιογράφοι πριν αποσυρθούν, δεν φαίνονται αξιοσημείωτα και περιλαμβάνουν μια σημείωση ότι μια αλλαγή στους κανόνες θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα έξοδα του τότε πρίγκιπα Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου θα χρηματοδοτούνταν από το Royal Travel Office – και όχι από το πρώην Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας – προσθέτοντας 90.000 λίρες στον προϋπολογισμό του. Οι επισκέψεις που συζητήθηκαν ήταν στην Κίνα, τη Ρωσία, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ισπανία.

Η διατήρηση των πρακτικών υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο τα αρχεία που σχετίζονται με τη βασιλική οικογένεια συνήθως δεν δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημοσίων Αρχείων.

Ο Γκράχαμ Σμιθ, διευθύνων σύμβουλος της αντιμοναρχικής ομάδας Republic, δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία βασιλική εξαίρεση. «Ο πιο πιθανός λόγος για αυτήν την προσπάθεια να σταματήσει η δημοσιοποίηση είναι η πίεση από το παλάτι. Οι βασιλείς έχουν προσπαθήσει να κρατήσουν τα πάντα μυστικά όσον αφορά τον Άντριου, όχι για να τον προστατεύσουν, αλλά για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους».

Μια σειρά εγγράφων σχετικά με το θάνατο της Νταϊάνα και τις ρυθμίσεις για την κηδεία της είχε ήδη δημοσιοποιηθεί το 2005 από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης και περιλαμβάνει μια ζωντανή περιγραφή των γεγονότων από τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στη Γαλλία, Μάικλ Τζέι.

Ωστόσο, αποκαλύπτουν ότι η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε το 2005 να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες μιας συνομιλίας μεταξύ του Τόνι Μπλερ] και του Γάλλου προέδρου Ζακ Σιράκ, μετά το δυστύχημα στο Παρίσι, με την αιτιολογία ότι τέτοιες συνομιλίες ήταν «εμπιστευτικές» και «ουσιαστικά δεν ήταν προς το δημόσιο συμφέρον».

Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να μπορέσουν οι βοηθοί του Σιράκ να επικοινωνήσουν μαζί του για να τον ενημερώσουν για το συμβάν, γεγονός που οδήγησε σε έντονες εικασίες σχετικά με το πού βρισκόταν. Ο σοφέρ του ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι βρισκόταν με μια ερωμένη του.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Άντριου: Η φωτογραφία του ανήμερα των Χριστουγέννων μετά τον αποκλεισμό από τη βασιλική οικογένεια