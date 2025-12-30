Αγρότες: Χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς ενόψει Πρωτοχρονιάς - Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών.

Στόχος της σύσκεψης είναι να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Αγροτικές κινητοποίησεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικούς πίνακες με τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, εν μέσω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι πίνακες αποτυπώνουν αναλυτικά τα σημεία όπου παρατηρούνται διακοπές ή περιορισμοί της κυκλοφορίας, καθώς και τις εκτροπές που εφαρμόζονται από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται πληροφορίες για εναλλακτικές διαδρομές, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού.

Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος.

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις.

Αναλυτικά τα σημεία εδώ: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ )

Διευκολύνσεις για τη μετακίνηση ενόψει Πρωτοχρονιάς

Την ίδια ώρα, οι αγρότες εξακολουθούν να μένουν αμετακίνητοι, παρά το νέο κάλεσμα του πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο». Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μετά την Πρωτοχρονιά.

Χαλαρώνουν ωστόσο τους αποκλεισμούς ενόψει Πρωτοχρονιάς, για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, διατηρώντας όμως τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία και πάνω στις εθνικές οδούς.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ. Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους.

Οι αγρότες που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο Ε65 αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης.

Στη Σιάτιστα Κοζάνης οι αγρότες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας για τα φορτηγά στην Εγνατία Οδό και στους παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ τα Ι.Χ. οχήματα διέρχονταν κανονικά.

