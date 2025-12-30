Ιταλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιταλία, όταν μητέρα και κόρη έχασαν τη ζωή τους μετά από τροφική δηλητηρίαση.

Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι και η 15χρονη κόρη της Σάρα ντι Βίτα πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών το Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο Καρνταρέλι στη νότια Ιταλία.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά από γεύμα που κατανάλωσε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου.

Το μοιραίο δείπνο στην Ιταλία

Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά, ανάμεσά τους και μύδια. Μητέρα και κόρη παρουσίασαν τα ίδια συμπτώματα – ναυτία και έντονο κοιλιακό άλγος – τις ημέρες μετά το γεύμα με αποτέλεσμα να γίνει εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

Πρώτη άφησε την τελευταία της πνοή η 15χρονη στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου και ακολούθησε η μητέρα της, λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο πατέρας και σύζυγός, Τζιάνι, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σπαλαντσάνι της Ρώμης.

Μητέρα και κόρη είχαν πάει άλλες δύο φορές στο νοσοκομείο – στις 25 και 26 Δεκεμβρίου – πριν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο το Σάββατο με ακόμα πιο έντονα συμπτώματα.

Η μοναδική που γλίτωσε ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, η οποία εκτιμάται ότι δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο.

Με πληροφορίες από Daily Mail