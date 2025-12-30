Ο Τραμπ εξετάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία: «Δεν θα έχουμε προβλήματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ότι εξετάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Πιο αναλυτικά, σε χθεσινές δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, πως εξετάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35 στην Τουρκία, παρά τις ενστάσεις του Ισραήλ.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ερώτηση που αφορούσε την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών του τύπου στην Άγκυρα.

Η Ουάσιγκτον είχε αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 από το 2019. Την επόμενη χρονιά, επέβαλε κυρώσεις στη χώρα.

Για το Ισραήλ, που θεωρεί ότι τα F-35 θα μετέτρεπαν σε πολύ σοβαρή απειλή την Τουρκία σε περίπτωση ξεσπάσματος πολέμου ανάμεσά τους, με φόντο τις διμερείς εντάσεις που καταγράφονται τελευταία όσον αφορά τη Συρία, μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε αναστάτωση.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Τούρκος ομόλογός του είναι «πολύ καλός φίλος» και πως «δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν θα γίνει τίποτα».

Τι είναι τα F-35

Τα F-35 (Lockheed Martin), τα πιο προηγμένα από τεχνολογική άποψη μαχητικά των ΗΠΑ, αναπτύχθηκαν από την αμερικανική κατασκευάστρια σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη του NATO, στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος Joint Strike Fighter (JSF).

Στην πρώτη του θητεία του στην προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συμφωνήσει στην υπογραφή συμφωνίας για την πώληση μαχητικών του τύπου στα ΗΑΕ, αφού τα Εμιράτα αναγνώρισαν το Ισραήλ.

Τον Νοέμβριο, ενέκρινε πελώριο πακέτο πώλησης στρατιωτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων F-35, στη Σαουδική Αραβία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ