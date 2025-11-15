ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ – Αντιδρά το Πεντάγωνο

Σύμφωνα με τους Ιρανούς, το πλοίο «παραβίαζε τη νομοθεσία» μεταφέροντας «μη εξουσιοδοτημένο φορτίο»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ – Αντιδρά το Πεντάγωνο Facebook Twitter
Το τάνκερ Talara / Φωτ: Χ
0

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Παρασκευή δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα ακόμη περιστατικό κλιμάκωσης στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το τάνκερ Talara, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, είχε αποπλεύσει από το Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, το πλοίο «παραβίαζε τη νομοθεσία» μεταφέροντας «μη εξουσιοδοτημένο φορτίο». Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, όμως υπηρεσίες θαλάσσιας ασφάλειας αναφέρουν ότι πιθανότατα μετέφερε καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Η εταιρεία Ambrey, που παρακολουθεί την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, ανέφερε ότι το Talara ταξίδευε προς τα νότια όταν τρία μικρά σκάφη το προσέγγισαν, αναγκάζοντάς το να αλλάξει απότομα πορεία. Λίγο μετά, η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχασε κάθε επαφή με το πλήρωμα. Το πλοίο βρισκόταν 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Χορ Φακάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ, που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για τον Περσικό Κόλπο, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και υπενθύμισε ότι τα εμπορικά πλοία «δικαιούνται ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση».

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Συναλλαγών του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αναφορές για το περιστατικό και κάλεσε όλα τα πλοία να ταξιδεύουν «με αυξημένη προσοχή» και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Ένα ακόμη περιστατικό σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης

Το Ιράν έχει καταλάβει αρκετά δεξαμενόπλοια τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενο λαθρεμπόριο καυσίμων ή νομικές υποθέσεις. Το νέο επεισόδιο εντάσσεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης μετά τις συγκρούσεις Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο, όταν ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις και η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις.

Τον περασμένο Απρίλιο, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν καταλάβει εμπορικό πλοίο συνδεόμενο με ισραηλινά συμφέροντα, λίγες ημέρες μετά τον βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Συρία.

 Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

Διεθνή / Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

«Τα αποθέματά μας θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού για περίπου τρεις μήνες, αλλά παραμένουν εκτός της Γάζας», δήλωσε ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Διεθνή / Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας σε ύψιστο συναγερμό, ενώ δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις ακριβείς προθέσεις της Ουάσιγκτον
LIFO NEWSROOM
Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Διεθνή / Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Ο Μασκ αντέδρασε οργισμένα στις αιχμές της Oates, αποκαλώντας τις «ψεύτικες» και τη συγγραφέα «κακεντρεχή», ενώ υποβάθμισε και το έργο της με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
LIFO NEWSROOM
ΓΙΑ ΣΚ - «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Διεθνή / «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Η κίνηση εντάσσεται στη Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και στον πλήρη μετασχηματισμό της σαουδαραβικής κοινωνίας
LIFO NEWSROOM
 
 