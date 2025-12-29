Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρός και ο δεύτερος πιλότος

Κατέληξε και ο δεύτερος πιλότος, μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα, στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, το πρωί της Κυριακής, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:25 π.μ. τοπική ώρα. Αστυνομία, πυροσβεστική και διασώστες έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο φωτιά που είχε τυλίξει το ένα από τα ελικόπτερα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών (NTSB) έχουν ενημερωθεί και θα διερευνήσουν το δυστύχημα, με το NTSB να έχει τον συντονισμό της έρευνας.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου F-28A, Kenneth Kirsch, 65 ετών, από το Carney’s Point, μεταφέρθηκε με ιατρικό ελικόπτερο στο Cooper Hospital, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου 280C, Michael Greenberg, 71 ετών, από το Sewell, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο σημείο της συντριβής.

MID-AIR HELICOPTER COLLISION SPARKS EMERGENCY RESPONSE IN NEW JERSEY🚨



🇺🇸 Two helicopters reportedly collided midair and crashed near Hammonton, triggering a large emergency response. Witnesses described flames and thick smoke rising from the crash site.



Law enforcement and… pic.twitter.com/djgyuEWYFG — Info Room (@InfoR00M) December 28, 2025

«Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα δύο ελικόπτερα πετούσαν πολύ κοντά μεταξύ τους λίγο πριν από τη σύγκρουση. Το σημείο της πτώσης βρίσκεται περίπου ενάμισι μίλι από το αεροδρόμιο, σε αγροτικό χωράφι», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το NTSB ανακοίνωσε ότι άνοιξε επίσημη έρευνα. Αφού τεκμηριωθούν τα συντρίμμια και των δύο ελικοπτέρων, τα αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε ασφαλή εγκατάσταση για περαιτέρω αξιολόγηση. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες — τους πιλότους, τα αεροσκάφη και το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν δεδομένα πορείας πτήσης, επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αρχεία συντήρησης, καιρικές και φωτιστικές συνθήκες, άδειες και εμπειρία πτήσης των πιλότων, ιστορικό 72 ωρών πριν το δυστύχημα, καταθέσεις μαρτύρων, ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε διαθέσιμο βίντεο επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων καμερών κουδουνιών.

Με πληροφορίες από Fox News