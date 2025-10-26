Ρωσία: «Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Μάταιη η πίεση»

Τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, με σπουδές σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, ανέφερε σήμερα πως συνέχισε τις συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη μίας πρώτης συμφωνίας όσον αφορά το ουκρανικό.

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες» έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Telegram. «Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη» τόνισε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως μερικές δυνάμεις προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως όρο του «τερματισμού πολέμου στην Ουκρανία», προκειμένου να συναντηθεί εκ νέου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Παρά τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, ανέφερε προχθές, Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων» είπε ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (...) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.