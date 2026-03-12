Ιράν: Ο Αλί Λαριτζανί απειλεί με μπλακ άουτ ολόκληρη την περιοχή, αν καταστραφεί το ηλεκτρικό δίκτυο

Ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποίησε ότι ολόκληρη η περιοχή θα αντιμετωπίσει μπλακ άουτ μέσα σε 30 λεπτά, αν καταστραφεί το ιρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Ο Τραμπ είπε μπορούμε να εξαλείψουμε το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν μέσα σε μία ώρα, αλλά δεν το έχουμε κάνει», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί στο Χ.

«Λοιπόν, αν το κάνουν, ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι σε λιγότερο από μισή ώρα και το σκοτάδι προσφέρει θαυμάσιες ευκαιρίες για την καταδίωξη αμερικανών στρατιωτών που τρέχουν να σωθούν».