ΗΠΑ: Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο - Νεκρός ο δράστης

Ο δράστης φέρεται να εξουδετερώθηκε από την αστυνομία

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και ένας ένοπλος σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall, ένα ακαδημαϊκό κτίριο, γύρω στις 10:49 π.μ., σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Τα τραυματισμένα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Το πανεπιστήμιο δεν έδωσε πληροφορίες για το πώς πέθανε ο ένοπλος δράστης, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

Τα μαθήματα ακυρώθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο.

Με πληροφορίες από ABC News