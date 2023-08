Ρωσία: Σε κατάσταση έκτακτης εννιά δήμοι- Λόγω του τυφώνα Χανούν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν εννέα δήμοι στη Ρωσία σήμερα μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε ο τυφώνας Χανούν με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χωριά.

Αφού έπληξε τη νότια Ιαπωνία, ο τυφώνας Χανούν υποβαθμίστηκε σε τροπική ύφεση και μετά το πέρασμά του από τμήμα της Ρωσίας, πέρασε χθες στη Βόρεια Κορέα.

Στη ρωσική Άπω Ανατολή, σήμερα το πρωί 32 οικισμοί ήταν αποκλεισμένοι ενώ 543 κατοικίες καθώς και μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου είχαν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Dam Breaks Due To Flooding In Russia’s Primorsky Krai🇷🇺



Following Typhoon Khanun's massive rains, local rivers have risen above historic highs and thousands are now trapped or evacuated. pic.twitter.com/xETzmNDGmu