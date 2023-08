Ιαπωνία: Ο τυφώνας Χανούν «σάρωσε» την Οκινάουα- Ένας νεκρός, 213.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα Χανούν από το αρχιπέλαγος της Οκινάουα, στη νότια Ιαπωνία, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και πάνω από 210.000 νοικοκυριά να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ώρες.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, ο τυφώνας Χανούν, που έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ ισχυρός», έφερε ριπές ανέμου ως και 180 χιλιομέτρων ανά ώρα στην Ιαπωνία, ενώ τώρα κινείται προς την Κίνα, την οποία αναμένεται να πλήξει εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού, την Okinawa Electric Power, κάπου 213.000 νοικοκυριά ή χονδρικά το ένα τρίτο του συνόλου των οικιακών πελατών της στην περιοχή, δεν είχαν ρεύμα ως αργά το πρωί.

Λόγω του τυφώνα, υπήρξε (μη δεσμευτική) εντολή κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων και μετάβασής τους σε καταφύγια για πάνω από 690.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, η οποία έκανε λόγο για 11 τραυματίες.

Σύμφωνα με τη NHK, ένας 90χρονος έχασε τη ζωή του αφού παγιδεύτηκε χθες μέσα σε γκαράζ το οποίο κατέρρευσε, πιθανόν λόγω των σφοδρών ανέμων.

A large and very strong typhoon is approaching Japan's southern prefecture of Okinawa. Officials are warning of violent winds, storm surges and high waves.https://t.co/uuP32y9tMt pic.twitter.com/6IEzY8r5gF