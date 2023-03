Ρωσία: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal που συνελήφθη για κατασκοπεία

Μια πρωτοφανής υπόθεση για τα μεταψυχροπολεμικά δεδομένα εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στη Ρωσία μετά τη σύλληψη δημοσιογράφου της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι ο ανταποκριτής της εφημερίδας, Ιβάν Γκερσκόβιτς συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία. Η FSB ανέφερε πως ο Γκερσκόβιτς «ενεργούσε υπό τις οδηγίες της αμερικανικής πλευράς και συνέλλεγε πληροφορίες που αποτελούν κρατικό μυστικό για τις δραστηριότητες μίας εκ των εταιρειών της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας». Ωστόσο δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πέντε γυναίκες κατάσκοποι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Υπηρεσία δεν διευκρίνισε πότε έγινε η σύλληψη, αλλά σημείωσε ότι σταμάτησε τις «παράνομες δραστηριότητες» του Αμερικανού δημοσιογράφου.

Το κινητό τηλέφωνο του Γκερσκόβιτς δεν ήταν προσβάσιμο σήμερα και, σύμφωνα με την υπηρεσία μηνυμάτων Telegram, τελευταία φορά που ήταν online ήταν χθες Τετάρτη στις 13:28 ώρα Μόσχας.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο Γκέρσκοβιτς κρίθηκε προφυλακιστέος από ρωσικό δικαστήριο: «Με απόφαση του δικαστηρίου Λεφόρτοβο της Μόσχας της 30ης Μαρτίου 2023 σχετικά με τον Γκερσκόβιτς Ιβάν τον έκρινε ύποπτο για διάπραξη εγκλήματος [...], επιλέχθηκε προληπτικό μέτρο προφυλάκισής του [...] μέχρι τις 29 Μαΐου, 2023». Η κράτησή του μπορεί να παραταθεί στο τέλος αυτής της περιόδου.

‼️Court arrests The Wall Street Journal journalist Evan Gershkovich



He could face up to 20 years in prison on "espionage" charges.



Gershkovich's case is marked "top secret," and he did not plead guilty.



"Izvestia" published a video of Gershkovich allegedly being taken from the… pic.twitter.com/yx27CK6xAt — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023

Η δημοσιογραφική του καριέρα

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της αμερικανικής εφημερίδας το 2022, ο Γκερσκόβιτς ήταν ανταποκριτής του AFP στη Μόσχα και πριν από αυτό της αγγλόφωνης ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Moscow Times.

Γνωρίζει άπταιστα ρωσικά καθότι είναι ρωσικής καταγωγής και είχε εγκατασταθεί με τους γονείς του στις ΗΠΑ στην παιδική του ηλικία.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημοσιογράφος είναι μέλος του γραφείου της Wall Street Journal στη Μόσχα και έχει διαπίστευση για να εργάζεται ως δημοσιογράφος στη Ρωσία, από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ανησυχία για την κατάστασή του

Η αμερικανική εφημερίδα για την οποία εργάζεται εξέφρασε τη «βαθιά της ανησυχία για την ασφάλεια» του δημοσιογράφου της. «Η Wall Street Journal ανησυχεί βαθύτατα για την ασφάλεια» του Ίβαν Γκερσκόβιτς, ανέφερε η εφημερίδα σε σύντομη ανακοίνωσή της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιταλία: Καταδίκη αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Από την πλευρά της η ΜΚΟ, Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα «δήλωσε θορυβημένη από αυτό που μοιάζει με αντίποινα».

Η ΜΚΟ ανακοίνωσε ότι ο Γκερσκόβιτς «έκανε έρευνα για τη Wagner», τη στρατιωτική αυτή οργάνωση μισθοφόρων που πολεμά στο πλευρό των Ρώσων στην Ουκρανία.

Η Γαλλία εξέφρασε την ανησυχία της, καλώντας τη Μόσχα να σεβαστεί την ελευθερία του Τύπου.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι και καταδικάζουμε την κατασταλτική στάση της Ρωσίας» είτε όσον αφορά τον ρωσικό Τύπο είτε τον ξένο, δήλωσε η Αν-Κλερ Λεζόντρ, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Άλλοι ξένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν ειδησεογραφικά τη Ρωσία εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Γκερσκόβιτς στο διαδίκτυο, λέγοντας ότι ήταν επαγγελματίας δημοσιογράφος, όχι κατάσκοπος.

Russia's FSB security service said it had detained a reporter for U.S. newspaper The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, on suspicion of spying for Washington https://t.co/gVWrpAfZWQ pic.twitter.com/FdDAotkZZL — Reuters (@Reuters) March 30, 2023

Μόσχα: «Πιάστηκε στα πράσα»

Στο μεταξύ, η ρωσική διπλωματία ανακοίνωσε ότι ο δημοσιογράφος «πιάστηκε στα πράσα». Όπως έγραψε στο Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, οι ενέργειες του δημοσιογράφου της Wall Street Journal «δεν είχαν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ είπε ότι το ζήτημα πιθανής ανταλλαγής του Γκερσκόβιτς δεν είναι της παρούσης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA και ότι ανταλλαγές κρατουμένων στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί για πρόσωπα ήδη καταδικασμένα.

«Ας δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση», σχολίασε ο Ριαμπκόφ στο πρακτορείο.

The US hasn’t yet officially reached out to Russia about Wall Street Journal reporter and US national Evan Gershkovich, who was earlier detained in Yekaterinburg as part of an espionage case and then arrested in Moscow:https://t.co/6ShHrRwoiH pic.twitter.com/f5ShrtB4Cp — TASS (@tassagency_en) March 30, 2023

Συλλήψεις με πολιτικά κίνητρα;

Πολλοί Αμερικανοί πολίτες κρατούνται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία και τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Μόσχα έχουν αλληλοκατηγορηθεί ότι πραγματοποιηθούν συλλήψεις με πολιτικά κίνητρα.

Τον Ιανουάριο η FSB άνοιξε ποινική υπόθεση εναντίον ενός Αμερικανού πολίτη που κατηγόρησε για κατασκοπεία, αλλά δεν τον κατονόμασε.

Ο Πολ Γουίλαν, ένας Αμερικανός πρώην πεζοναύτης, συνελήφθη στη Ρωσία το 2018 και καταδικάστηκε σε 16ετή ποινή κάθειρξης με κατηγορίες για κατασκοπεία. Κρατείται σε μια σωφρονιστική αποικία νοτίως της Μόσχας. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ιδιώτη, ο οποίος επισκεπτόταν τη Μόσχα για επιχειρηματικούς λόγους και έχει ζητήσει την απελευθέρωσή του.

Έχουν υπάρξει πολλές ανταλλαγές κρατουμένων, που έλαβαν δημοσιότητα, μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον κατά τον περασμένο χρόνο.

Τον Δεκέμβριο, η Μόσχα απελευθέρωσε την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκρίνερ, η οποία είχε συλληφθεί επειδή είχε περάσει έλαιο κάνναβης στη χώρα, σε αντάλλαγμα με τον Ρώσο έμπορο όπλων Βίκτορ Μπουτ.