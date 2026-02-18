ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρωσία: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που δίνει στην FSB την εξουσία διακοπής τηλεπικοινωνιών

Τι προβλέπει η τροποποίηση του νόμου «Περί Επικοινωνιών»

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Facebook Twitter
Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που επιτρέπει στην FSB να υποχρεώνει τους παρόχους να διακόπτουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στη Ρωσία / Φωτ.: Unsplash
0

Η Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
 (FSB) να υποχρεώνει τους παρόχους να διακόπτουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στη Ρωσία, σε περιπτώσεις που θα εγκρίνονται από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο τον Νοέμβριο και αυτό υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση στα τέλη Ιανουαρίου.

Το σχέδιο προβλέπει τροποποίηση του νόμου «Περί Επικοινωνιών», ώστε οι πάροχοι να μην φέρουν ευθύνη για διακοπές υπηρεσιών, εφόσον διατάσσονται από την FSB να προχωρήσουν σε διακοπή. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα καθορίσει τις περιπτώσεις υπό τις οποίες η FSB θα αποκτά αυτή την εξουσία.

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι οι πάροχοι θα έπρεπε να διακόπτουν τις επικοινωνίες κατόπιν αιτήματος της FSB, όμως στη δεύτερη ανάγνωση η διατύπωση άλλαξε σε «απαίτηση». Επιπλέον, στην αρχική εκδοχή γινόταν αναφορά σε διακοπή επικοινωνιών αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Στη νέα εκδοχή αναφέρεται ότι οι λόγοι για τη διακοπή θα καθορίζονται από την κυβέρνηση.

Εφόσον ο νόμος υπογραφεί από τον πρόεδρο, θα τεθεί σε ισχύ 10 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

Με πληροφορίες από TASS

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

SHEIN ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της Shein - Τα τρία ζητήματα που θα εξεταστούν

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι Βρυξέλλες μπορούν να επιβάλουν προσωρινά μέτρα, να αποδεχτούν δεσμευτικές υποσχέσεις από την εταιρεία ή να εκδώσουν απόφαση μη συμμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα
THE LIFO TEAM
Τέιλορ Σουίφτ: 21χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε μία από τις συναυλίες της στη Βιέννη

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Για τρομοκρατία κατηγορείται ο 21χρονος που σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε συναυλία της

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διαδίδοντας προπαγανδιστικό υλικό μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων και βίντεο
THE LIFO TEAM
 
 