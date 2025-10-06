ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Rihanna: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη γέννηση της κόρης της

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και επιχειρηματίας γιόρτασε τα 37α γενέθλια του συντρόφου της, A$AP Rocky

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. Η Rihanna στα γενέθλια του ASAP Rocky / Getty Images
Η Rihanna έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μετά τη γέννηση της Rocki Irish.

Η Rihanna πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, μετά τη γέννηση της κόρης της τον Σεπτέμβριο, για να γιορτάσει τα 37α γενέθλια του συντρόφου της, A$AP Rocky.

Το ζευγάρι εθεάθη στο Λος Άντζελες στις 4 Οκτωβρίου, να κάνει βόλτα με μία vintage μαύρη Rolls Royce μέσα στην πόλη, με αφορμή τα γενέθλια του γνωστού καλλιτέχνη.

Η 37χρονη έκλεψε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις, φορώντας δερμάτινο μπουφάν και γυαλιά ηλίου.

Σε κάποια πλάνα, διακρίνεται να έχει περάσει τα χέρια της γύρω από τον A$AP Rocky, ο οποίος έδειχνε κομψός φορώντας μια μπεζ καμπαρντίνα και από μέσα ένα λευκό πουκάμισο και ριγέ γραβάτα.

Διεθνή

