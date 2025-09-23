«Προσεύχομαι για αυτό» - Ο A$AP Rocky πιστεύει ότι το μωρό που περιμένει με τη Rihanna είναι κορίτσι

Ο A$AP Rocky, ελπίζει να αποκτήσει ένα κορίτσι στην οικογένειά του.

Ο A$AP Rocky μιλώντας στο «Elle» για την καριέρα του, την πατρότητα και το τρίτο παιδί που περιμένει με τη Rihanna, εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσουν ένα κορίτσι.

«Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το θέλω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι. Την πρώτη φορά, θέλαμε να μάθουμε το φύλο του μωρού. Τη δεύτερη, δε θέλαμε. Την τρίτη φορά, δε θέλουμε να ξέρουμε μέχρι, ξέρεις...», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

«Νιώθω πως θα είναι κορίτσι. Αυτή η εγκυμοσύνη είναι τόσο διαφορετική από τις δύο προηγούμενες. Φαίνεται από την εμπειρία. Ελπίζω να είναι κορίτσι, φίλε. Το χρειάζομαι», συνέχισε.

Ο 36χρονος ράπερ και η Rihanna, είναι ήδη γονείς δύο αγοριών, του Riot και του RZA.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του, αποκάλυψε πως παλαιότερα του άρεσε να ζει ως "playboy", επειδή πίστευε ότι έτσι πρέπει να είναι ένας ροκ σταρ. Ωστόσο, όσο ωρίμασε μέσα στη βιομηχανία, συνειδητοποίησε πως «αυτό δεν έχει διάρκεια». «Το πραγματικά κουλ είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και να τους αγαπάς. Να είσαι εκεί», συνέχισε.

Παρόλο που η μουσική παραμένει σημαντικό κεφάλαιο για τον ίδιο, τόνισε πως η οικογένεια είναι πάντα η πρώτη του προτεραιότητα.

«Δε σχεδιάζεις να κάνεις παιδιά, αλλά όταν συμβαίνει, πρέπει να προσαρμοστείς. Πρέπει να είμαι παρών για την οικογένειά μου, γιατί αυτό έρχεται πρώτο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE