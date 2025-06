Ρήγμα στο MAGA μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν - Οργή για την εγκατάλειψη του «America First»

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων μέσα από το ίδιο του το στρατόπεδο, με αρκετούς υποστηρικτές του να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσφορία τους, κατηγορώντας τον ότι υποχώρησε στις πιέσεις του Ισραήλ και πρόδωσε το δόγμα του «America First».

Ακόμα και πριν τις επιδρομές των αμερικανικών βομβαρδιστικών B-2 σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντόου, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν, η προοπτική εμπλοκής των ΗΠΑ σε σύγκρουση με το Ιράν είχε ήδη φέρει στην επιφάνεια βαθιές διαιρέσεις στο στρατόπεδο του Τραμπ.

Ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, μιλώντας στο podcast του War Room, έκανε λόγο για ξεκάθαρη απόρριψη της στρατιωτικής εμπλοκής από την κοινή γνώμη: «Η τεράστια πλειοψηφία των Αμερικανών δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη σε αυτή την ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

Steve Bannon says on his podcast tonight Trump's base is "not happy about" US strike on Iran and Trump needs to "talk to MAGA" in his address this evening.



"Why are we doing the heavy lift here, and why are we engaging in combat operation in a war that's a war of choice?" pic.twitter.com/VOXI48N8xt