Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ουκρανικός στρατός αναφέρει ότι πέντε ρωσικά αεροπλάνα και ένα ρωσικό ελικόπτερο καταρρίφθηκαν στην περιοχή Λουγκάνσκ.

Ukraine military says five Russian planes and a Russian helicopter were shot down in Luhansk region pic.twitter.com/1g9CAF2VFO