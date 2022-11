Ρεπόρτερ από την Αργεντινή στο Κατάρ: Με έκλεψαν και η αστυνομία μου ζήτησε να διαλέξω πως θα τιμωρηθεί ο δράστης

Δεν έχουν λείψει τα προβλήματα για τους δημοσιογράφους στο Κατάρ που καλύπτουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, αλλά η ακόλουθη ιστορία ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία, όπως τη μεταδίδει η New York Post.

Η Dominique Metzger, μια τηλεοπτική δημοσιογράφος από την Αργεντινή, του δικτύου Todo Noticias, περιέγραψε πώς] τα πράγματά της εκλάπησαν ενώ βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων, εγγράφων και πιστωτικών καρτών. Αν και η κλοπή δεν έγινε αντιληπτή στην τηλεόραση, η Metzger ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι η περιοχή Corniche, όπου είχε κάνει την ζωντανή σύνδεση ενώ συνέβη το φερόμενο έγκλημα, ήταν υπό παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την Metzger, η αστυνομία της είπε ότι μπορούσε να επιλέξει μεταξύ πέντε ετών φυλάκισης ή απέλασης του δράστη. Κατέθεσε την καταγγελία σε ξεχωριστό χώρο μόνο για γυναίκες σε αστυνομικό τμήμα της Ντόχα.

«Δεν κατάλαβα πότε με έκλεψαν. Κάποια στιγμή, χορεύαμε με κάποιους και αλλάζαμε τα κινητά μας και ίσως αυτό έγινε εκεί. Οι ντόπιοι μας βλέπουν εδώ, ως διαφορετικούς και θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μας. […] Ήθελα να βγάλω το πορτοφόλι μου για να αγοράσω ένα μπουκάλι νερό και μετά κατάλαβα ότι (το πορτοφόλι) δεν υπήρχε», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Μου είπαν: "Τι θέλεις να κάνει η δικαιοσύνη γι' αυτό;"» δήλωσε η Metzger σύμφωνα με την Evening Standard. «Θα βρούμε το πορτοφόλι. ... Έχουμε κάμερες παντού, κάμερες υψηλής τεχνολογίας και θα βρούμε τον κλέφτη με τεχνολογία ανίχνευσης προσώπου. Τι θέλετε να κάνει η δικαιοσύνη με αυτούς όταν βρεθούν;». «... Τους είπα ότι θέλω απλώς το πορτοφόλι μου πίσω, δεν θα πάρω εγώ την απόφαση για το σύστημα δικαιοσύνης».

Το τουρνουά παρακολουθείται σε μεγάλο βαθμό, με την Telegraph να αναφέρει ότι 20.000 κάμερες με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου που χρησιμοποιούνται εντός των οκτώ γηπέδων.

