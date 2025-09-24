ΔΙΕΘΝΗ
Πυροβολισμοί στο Ντάλας σε κτήριο της ICE- Τουλάχιστον 1 νεκρός

Οι αρχές ανέφεραν ότι έχουν πυροβοληθεί τρία άτομα και ότι οι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης, 24.09.2025, για πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Ντάλας, από τους πυροβολισμούς υπάρχουν τουλάχιστον 3 τραυματίες, με τις αρχές της πόλης να σαρώνουν την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας, συγκεκριμένα της ICE, την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνιακής πολιτικής, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Διασώστες έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) σε τουλάχιστον ένα άτομο, ενώ στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και ιατρικές μονάδες.

Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο ύποπτος ήταν ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ταράτσα με τραύμα από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, τη στιγμή που οι αρχές τον πλησίαζαν.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρισκόταν στο ίδιο το κτήριο της ICE ή σε διπλανό κτήριο.

