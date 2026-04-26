Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Ο δράστης είχε γράψει ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο, δηλώνει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης τον δράστη «πολύ διαταραγμένο»

Φωτ. ΕΡΑ
Ο ύποπτος που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσινγκτον αφού προσπάθησε να μπει στη μεγάλη αίθουσα όπου παρατίθετο το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του... μισεί τους χριστιανούς, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε στην τηλεφωνική συνέντευξη, κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

«Μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι ένα βαθύ μίσος», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο ένοπλος προσπάθησε να εισβάλει στην αίθουσα της γιορτής που πραγματοποιείτο σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης, αναγκάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο και άλλους αξιωματούχους να απομακρυνθούν επειγόντως από την αίθουσα.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό Γενικό Εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, ο άνδρας φαινόταν να στοχεύει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος είναι ένας 31χρονος, που ονομάζεται Κόουλ Τόμας Άλεν, δάσκαλος από την πόλη Τόρανς της Καλιφόρνια.

«Έχουν αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες» γι' αυτόν, πρόσθεσε ο Τραμπ. «Έτρεφε πολύ μίσος στην καρδιά του εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν πολύ κατά των χριστιανών», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

