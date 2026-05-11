Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε ένοπλη επίθεση στη Νίκαια

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός σημερινής ένοπλης επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης, οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα αυτοκίνητο εντός του οποίου ήταν δύο επιβάτες.

Ο ένας εξ'αυτών άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια ετράπησαν σε φυγή με το όχημά τους.

Laurent Hottiaux, Préfet des Alpes-Maritimes s'est immédiatement rendu sur place avec Damien Martinelli, Procureur de la République ⁰et Eric Ciotti, Maire de Nice.



Une fusillade a éclaté faisant 2 morts, 3 blessés graves et 3 blessés légers.



L'ensemble des services de police… https://t.co/4G6pYMsYQM — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) May 11, 2026

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή στην οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν επετράπη στους μαθητές της περιοχής να βγουν από τα σχολεία τους.

Η γαλλική αστυνομία δεν έχει προς το παρόν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.