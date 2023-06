ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε γιορτή αποφοίτησης μαθητών λυκείου- Δυο νεκροί

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά σε πάρκο στη Ρίτσμοντ, στην πολιτεία Βιρτζίνια, καθώς απόφοιτοι λυκείου και οι οικογένειές τους έβγαιναν από θέατρο όπου μόλις είχαν ολοκληρωθεί εξετάσεις.

Δυο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση μετά το επεισόδιο, που ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 [τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας] στην πανεπιστημιούπολη του Virginia Commonwealth University, όπου οργανώνονται τελετές αποφοίτησης μαθητών λυκείου, διευκρίνισαν ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας της Ρίτσμοντ, ο Ρικ Έντουαρντς, και άλλοι αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους.

Οι νεκροί ήταν άνδρες, 18 και 36 ετών και ο ένας από τους υπόπτους είναι 19 ετών.

