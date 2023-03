Πυροβολισμοί σε λύκειο στο Ντένβερ- Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Συναγερμός στο Ντένβερ καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο.

Η αστυνομία του Ντένβερ ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυροβολισμούς στο East High School στο Ντένβερ του Κολοράντο.

«Αυτή τη στιγμή, δύο ενήλικα θύματα έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Πιστεύεται ότι ο ύποπτος δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο και οι αρχές εργάζονται για να συλλέξουν επιπλέον πληροφορίες», σύμφωνα με ένα tweet της αστυνομίας του Ντένβερ.

UPDATE: At this time, two adult victims have been located and transported to area hospitals. It is believed the suspect is no longer on scene, and investigators are working to develop additional info. #Denver

Our reporter, @BenHN99, is at Denver East High School, where @DenverPolice is responding to a shooting. According to DPD, two victims have been transported to hospitals. We’ll report more information as it becomes available. #Denver pic.twitter.com/INz3PIgjvd