Πυροβολισμοί σε γκέι κλαμπ στο Κολοράντο -Πέντε νεκροί και 18 τραυματίες

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στο γκέι κλαμπ, Club Q, στο Κολοράντο Σπρινγκς, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Από την επίθεση, 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει το CNN.

Multiple police units and ambulances outside Club Q - Colorado Springs pic.twitter.com/WDNACIJm16

«Εντοπίστηκε ένα άτομο που θεωρούμε ότι είναι ο ύποπτος», δήλωσε η υπαστυνόμος Πάμελα Κάστρο. «Προς το παρόν, νοσηλεύεται και βρίσκεται υπό κράτηση».

Η Κάστρο δεν διευκρίνισε αν ο ύποπτος συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς.

Η αστυνομία αρνήθηκε, επίσης, να αναφερθεί στο κίνητρο της επίθεσης.

JUST IN 🚨 Reports of shooting with multiple people injured at "Club Q", a gay club in Colorado Springs pic.twitter.com/qGBQzVSXvu