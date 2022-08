Πυροβολισμοί με αρκετά θύματα στη Βαλτιμόρη - Οι δράστες πυροβολούσαν στα «τυφλά»

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες είναι ο - έως τώρα - απολογισμός πυροβολισμών στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, όπως ενημέρωση η τοπική αστυνομία.

Ένα όχημα σταμάτησε στη διασταύρωση λεωφόρων περίπου στις 12:24 μ.μ. (τοπική ώρα) και δύο άτομα βγήκαν έξω και άνοιξαν πυρ, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής.

Οι δράστες πυροβολούσαν στα «τυφλά» κατά ομάδας ατόμων στο σημείο, εξήγησε ο ίδιος. Μετά την επίθεση, επιβιβάστηκαν πάλι στο αυτοκίνητο και το έσκασαν από το σημείο.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW