Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Πολλοί τραυματίες

Πολλά άτομα τραυματίστηκαν την Κυριακή το πρωί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς και φωτιά σε εκκλησία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι), στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, περίπου 96 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «ενεργό δράστη» εντός του ναού, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε πως «υπάρχουν πολλοί τραυματίες και ο δράστης έχει εξουδετερωθεί». Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό και πως η φωτιά που ξέσπασε στο σημείο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

🚨 UPDATE: An IED has been pulled from a truck near the church that was just shot up and set on fire in Grand Blanc, Michigan per Grand Blanc Police Scanner pic.twitter.com/CjMQXT49HJ — Algovich (@Algovich_) September 28, 2025

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, δήλωσε σε ανάρτησή της ότι ενημερώθηκε για «μια φρικτή επίθεση με πυροβολισμούς και φωτιά» σε χώρο λατρείας.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

Τόνισε πως πράκτορες του FBI και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή. «Τέτοια βία σε χώρο προσευχής είναι συνταρακτική και σπαρακτική», ανέφερε, καλώντας σε προσευχές για τα θύματα.

🚨 BREAKING: Horror in Michigan 📷 A gunman opened fire at a church in Grand Blanc. Multiple victims reported. The shooter is down, but the church is on fire. 📷 🙏.Do you see the trend? An attack on Christians and Christianity, how come a gunman has never shown up and attacked a… pic.twitter.com/gzG9ETlZRq — FAFO (@McGregn) September 28, 2025

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες μεταβαίνουν στο Μίσιγκαν για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «δειλή και εγκληματική πράξη».

Σε ξεχωριστή δήλωσή της, η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σημείωσε: «Η βία οπουδήποτε, και ιδιαίτερα σε χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από BBC