ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Πολλοί τραυματίες

Η αστυνομία έκανε λόγο για «ενεργό δράστη» εντός του ναού, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε πως «υπάρχουν πολλοί τραυματίες και ο δράστης έχει εξουδετερωθεί»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Πολλοί τραυματίες Facebook Twitter
Φωτ: Χ
0

Πολλά άτομα τραυματίστηκαν την Κυριακή το πρωί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς και φωτιά σε εκκλησία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι), στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, περίπου 96 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «ενεργό δράστη» εντός του ναού, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε πως «υπάρχουν πολλοί τραυματίες και ο δράστης έχει εξουδετερωθεί». Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό και πως η φωτιά που ξέσπασε στο σημείο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, δήλωσε σε ανάρτησή της ότι ενημερώθηκε για «μια φρικτή επίθεση με πυροβολισμούς και φωτιά» σε χώρο λατρείας.

Τόνισε πως πράκτορες του FBI και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή. «Τέτοια βία σε χώρο προσευχής είναι συνταρακτική και σπαρακτική», ανέφερε, καλώντας σε προσευχές για τα θύματα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες μεταβαίνουν στο Μίσιγκαν για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «δειλή και εγκληματική πράξη».

Σε ξεχωριστή δήλωσή της, η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σημείωσε: «Η βία οπουδήποτε, και ιδιαίτερα σε χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Διεθνή / Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Το Rockall, ένα μικροσκοπικό νησάκι στη μέση του Ατλαντικού, έγινε το τελευταίο «έπαθλο» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας - Από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι τις σημερινές διεκδικήσεις για ψάρια και πετρέλαιο, το Rockall εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις και περιπέτειες
LIFO NEWSROOM
Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Διεθνή / Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διεθνή / Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Διεθνή / Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Σε μια ευρεία ομιλία που εκφώνησε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι απειλές κατά της Ρωσίας από τις δυτικές χώρες γίνονται «όλο και πιο συχνές»
LIFO NEWSROOM
Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Διεθνή / Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Η απονομή χάριτος ισχύει μόνο για μια τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ενδεχόμενο προς το παρόν, καθώς ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Διεθνή / Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»
LIFO NEWSROOM
 
 