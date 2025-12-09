Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο του Μανχάταν

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο διαμερισμάτων στην Upper West Side του Μανχάταν, την Τρίτη, κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα στην γύρω περιοχή.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα εξαώροφο κτίριο στην 107th Street και Amsterdam γύρω στις 8:20 π.μ., σύμφωνα με την FDNY. Υπολογίζεται ότι το φλεγόμενο κτίριο στο Μανχάταν στεγάζει περίπου 40 διαμερίσματα.

Η φωτιά στο κτίριο του Μανχάταν

Το Chopper 4 έδειξε ολόκληρο τον τελευταίο όροφο να καταστρέφεται από τις φλόγες και η φωτιά φάνηκε να καταστρέφει και την οροφή, πλησιάζοντας τους πυροσβέστες καθώς επιχειρούσαν την κατάσβεσή της από το πλάι.

Μέρος της αριστερής πλευράς του κτιρίου κατέρρευσε επίσης, ρίχνοντας φλεγόμενα συντρίμμια στο δρόμο. Ένα μεγάλο κομμάτι έπεσε ακριβώς δίπλα σε ένα πυροσβεστικό όχημα που είχε ανταποκριθεί στην κλήση.

The FDNY is operating at a 3-alarm fire at 201 West 107th Street in Manhattan. pic.twitter.com/S3l5x4P6xr — FDNY (@FDNY) December 9, 2025

Δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες για τραυματίες, ούτε είναι γνωστή κάποια πιθανή αιτία που οδήγησε στην πυρκαγιά.

Οι πολίτες ενημερώθηκαν να αποφύγουν την περιοχή και οι ευάλωτες ομάδες κλήθηκαν να κλείσουν τα παράθυρά τους για να αποφύγουν την άμεση επαφή με τον καπνό.

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης, η οποία συντονίζει κάθε είδους επείγον περιστατικό, λεωφορεία ναυλώθηκαν προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο, των οποίων ο αριθμός παραμένει άγνωστος.

Περίπου 140 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο σημείο.

Με πληροφορίες από το NBC News και το CBS News