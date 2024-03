Το πρώτο ρομπότ της Σαουδικής Αραβίας παρενόχλησε σεξουαλικά γυναίκα ρεπόρτερ

Επεισοδιακό ήταν το ντεμπούτο του πρώτου άντρα – ρομπότ στη Σαουδική Αραβία, αφού το ανδροειδές καταγράφηκε μπροστά στις κάμερες να παρενοχλεί σεξουαλικά γυναίκα ρεπόρτερ.

Το ρομπότ, που ονομάζεται «Μωχάμεντ» παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του DeepFast στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ και η πράξη του προκάλεσε σάλο στα social media. Σε ένα σύντομο βίντεο, διάρκειας μόλις επτά δευτερολέπτων που έγινε viral, η ρεπόρτερ Rawya Kassem φαίνεται να συζητά με το ρομπότ, όταν εκείνο απλώνει το χέρι του προς τα οπίσθιά της, ενώ φαίνεται πως κάνει άσεμνη κίνηση. Η γυναίκα αντιδρά άμεσα, σηκώνοντας το χέρι της και δείχνοντας πως αισθάνεται άβολα.

Saudi Arabia unveils pervert male robot!😭😭 pic.twitter.com/sLFAdcqSpX — 𝕏 (@XcuseeMePlease) March 6, 2024

Το περιστατικό οδήγησε σε μακροσκελής συζητήσεις στο διαδίκτυο, καθώς υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για κάποια δυσλειτουργία του ρομπότ, άλλοι που δηλώνουν πως απλώς ήθελε να την κάνει να προχωρήσει παρακάτω, ενώ πολλοί «βλέπουν» ξεκάθαρη σεξουαλική παρενόχληση.

Κατά την τελετή παρουσίασης, ο «Μωχάμεντ» φορούσε την παραδοσιακή φορεσιά της Σαουδικής Αραβίας και μίλησε άπταιστα στα αραβικά, συστήνοντας τον «εαυτό» του ως το πρώτο αρσενικό ρομπότ της Σαουδικής Αραβίας.

“I am Muhammad, the first Saudi robot in the form of a man. I was manufactured and developed here in the Kingdom of Saudi Arabia as a national project to demonstrate our achievements in the field of artificial intelligence” said Android Mohammad @qltyss, the first bilingual male… pic.twitter.com/SKLgOz3pal — DeepFest (@deepfestai) March 4, 2024

Οι προγραμματιστές της κατασκευάστριας εταιρείας QSS Systems τόνισαν ότι ο «Μωχάμεντ» μπορεί να εκτελεί εργασίες που απαιτούν ακρίβεια, ακόμα και υπό επικίνδυνες συνθήκες, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς.

Ωστόσο, το περιστατικό έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των ανθρωποειδών ρομπότ στην κοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ανθρώπους, ειδικά σε δημόσιους χώρους. Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ζητούν ισχυρά ηθικά πλαίσια και αυστηρά πρωτόκολλα στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ και γενικά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

